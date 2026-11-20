Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" zirvedeki yerini korudu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Elemelerin ikinci turunda bu ay oynanacak maçlar öncesinde sıralamayı güncelleyen FIBA'nın sitesinde, 8'de 8 yapan A Milli Takım ilk sırada yer aldı.

ELEMELERİN TEK YENİLGİSİZ TAKIMI

FIBA'nın "güç sıralaması" açıklamasında, "Avrupa Elemeleri'nin tek yenilgisiz takımı, tarih yazmaya sadece dört maç uzaklıkta. Çünkü bu format uygulanmaya başladığından beri hiçbir Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya takımı, 12-0'lık bir seri yakalayamadı." bilgisi verildi.

Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Almanya ve Polonya takip etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala