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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti.

Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti - 1. Resim

Uçar’ın naaşı, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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