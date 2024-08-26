Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti.
Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uçar’ın naaşı, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı