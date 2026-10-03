Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynayacağı karşılaşmayı Szymon Marciniak yönetecek

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya ile oynayacağı karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Tecrübeli hakemin kariyerinde Türkiye ve Türk kulüplerinin çok sayıda maçında görev yaptığı dikkat çekti.

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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya ile oynayacağı karşılaşmada görev yapacak hakem belli oldu. Kritik mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Tecrübeli Polonyalı hakemin yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise yine Polonya Futbol Federasyonu’ndan Piotr Lasyk görev alacak.

Türkiyenin UEFA Uluslar Liginde İtalya ile oynayacağı karşılaşmayı Szymon Marciniak yönetecek

MİLLİ TAKIMIN MAÇLARINDA DÜDÜK ÇALDI

Szymon Marciniak’ın Türkiye ile geçmişte de birçok kez yolu kesişti. Polonyalı hakem, 2011 yılında Türkiye U21 Milli Takımı’nın Macaristan U21’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yönetti. Marciniak daha sonra A Milli Takım’ın 2016’da Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldığı, 2017’de İzlanda’ya 3-0 ve 2019’da yine İzlanda’ya 2-1 mağlup olduğu müsabakalarda görev yaptı.

Tecrübeli hakem, 2020 yılında UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin Rusya’yı 3-2 yendiği karşılaşmada da düdük çaldı.

Türkiyenin UEFA Uluslar Liginde İtalya ile oynayacağı karşılaşmayı Szymon Marciniak yönetecek

TÜRK KULÜPLERİNİN MAÇLARINI DA YÖNETTİ

Marciniak’ın Türk takımlarıyla geçmişi milli maçlarla sınırlı değil. 2015 yılında Liverpool’un UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi yöneten Marciniak, aynı yıl Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e 2-0 kaybettiği karşılaşmada da görev aldı.

Polonyalı hakem, 2019’da Galatasaray’ın PSG’ye 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalarken, 2023’te sarı-kırmızılı ekibin Molde’yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı karşılaşmayı da yönetti.

Marciniak’ın Türk takımlarıyla son buluşması ise 30 Ocak 2025’te gerçekleşti. Tecrübeli hakem, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Twente’ye 1-0 mağlup olduğu mücadelede görev yaptı.

Türkiyenin UEFA Uluslar Liginde İtalya ile oynayacağı karşılaşmayı Szymon Marciniak yönetecek

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇINDA SAKATLIK ENGELİ

Szymon Marciniak, Mart 2026’da oynanan Liverpool-Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçına da atanmıştı. Ancak karşılaşma öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle görev yapamadı.

Marciniak’ın yerine mücadeleyi Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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