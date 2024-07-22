Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > U20 Basketbol Milli Takımı İzlanda'ya mağlup oldu ve klasman düştü

U20 Basketbol Milli Takımı İzlanda'ya mağlup oldu ve klasman düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
U20 Basketbol Milli Takımı İzlanda&#039;ya mağlup oldu ve klasman düştü
Polonya, Milli Takım, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son klasman maçında A Milli Takım, İzlanda'ya 96-95 yenildi. Klasman düşen milliler, gelecek sene B Ligi'nde mücadele edecek.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakaya milliler Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Kerem Konan, Kaan Berk Tarla ve Melih Tunca beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 38-36 üstün geçen ay-yıldızlılar, parkeden ise 96-95 mağlup ayrılarak turnuvayı 14. sırada bitirdi.

MİLLİLER KLASMAN DÜŞTÜ

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakaya milliler Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Kerem Konan, Kaan Berk Tarla ve Melih Tunca beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 38-36 üstün geçen ay-yıldızlılar, parkeden ise 96-95 mağlup ayrılarak turnuvayı 14. sırada bitirdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trump'a suikast girişiminde ön rapor çıktı: CIA saldırgandan haberdardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı - SporGalatasaray, Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattıHatayspor hazırlık maçında İran ekibi F.C. Sepahan ile berabere kaldı - SporHatayspor hazırlık maçında İran ekibi F.C. Sepahan ile berabere kaldıSüper Lig'in yeni ekipleri arasında transfer! Bodrumspor FK, Eyüpspor'dan Fredy Ribeiro'yu kadrosuna kattı - SporSüper Lig'in yeni ekipleri arasında transfer! Bodrumspor FK, Eyüpspor'dan Fredy Ribeiro'yu kadrosuna kattıArjantinli yıldız Eric Lamela'nın yeni takımı belli oldu - SporArjantinli yıldız Eric Lamela'nın yeni takımı belli olduİspanyol medyası Fenerbahçe ve Sevilla arasındaki En-Nesyri anlaşmasının detaylarını açıkladı - SporEn-Nesyri transferinde mutlu sonZenit, Wendel'in Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı - SporZenit, Wendel'in Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı
Sonraki Haber Yükleniyor...