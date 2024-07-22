U20 Basketbol Milli Takımı İzlanda'ya mağlup oldu ve klasman düştü
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son klasman maçında A Milli Takım, İzlanda'ya 96-95 yenildi. Klasman düşen milliler, gelecek sene B Ligi'nde mücadele edecek.
Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakaya milliler Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Kerem Konan, Kaan Berk Tarla ve Melih Tunca beşiyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 38-36 üstün geçen ay-yıldızlılar, parkeden ise 96-95 mağlup ayrılarak turnuvayı 14. sırada bitirdi.
MİLLİLER KLASMAN DÜŞTÜ
Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakaya milliler Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Kerem Konan, Kaan Berk Tarla ve Melih Tunca beşiyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 38-36 üstün geçen ay-yıldızlılar, parkeden ise 96-95 mağlup ayrılarak turnuvayı 14. sırada bitirdi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi