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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları heyecanı başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi&#039;nde 3. eleme turu rövanş maçları heyecanı başlıyor

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu, 13-15 Ağustos'ta yapılacak 30 rövanş maçıyla tamamlanacak.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan RAMS Başakşehir, rövanş mücadelesinde 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te Gürcistan ekibi Iberia'yı konuk edecek.

Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

19.30 Paide (Estonya) - Hacken (İsveç) (1-6)

21.45 Mornar (Karadağ) - Paksi (Macaristan) (0-3)

14 Ağustos Çarşamba:

17.00 Astana (Kazakistan) - Corvinul (Romanya) (2-1)

19.00 Fehervar (Macaristan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

15 Ağustos Perşembe:

19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (1-1)

19.00 Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan) (1-0)

19.00 Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda) (0-1)

19.00 Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka) (3-2)

19.30 Zire (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan) (1-1)

20.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya) (1-1)

20.00 Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya): (2-2)

20.00 Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya) (1-1)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan) (1-2)

20.00 Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya) (1-1)

20.00 CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail) (1-0)

20.00 Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka) (0-1)

20.00 Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (0-3)

20.30 AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan) (1-3)

20.45 RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan) (1-0)

21.00 Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya) (1-2)

21.00 Drita (Kosova) - Auda (Letonya) (0-1)

21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) (1-2)

21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya) (1-3)

21.30 Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka) (2-2)

21.30 Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre) (0-2)

22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova) (1-0)

22.00 Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya) (0-1)

22.00 Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan) (1-0)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya) (0-0)

22.15 Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre) (3-0)

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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