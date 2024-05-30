UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos! Eski Hataysporlu kupayı getirdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Konferans Ligi final karşılaşmasında Olympiakos, Fiorentina'yı 116.dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Olympiakos'un golü Eyüb el-Kabi'den geldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina, Atina'da karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0'lık eşitlikle tamamlanan mücadele uzatmalara gitti.
Karşılaşmanın 116.dakikasında Eyub el-Kabi, kafayla attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmayınca, Yunan ekibi Olympiakos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da şampiyonluğa uzandı.
EL KAABİ DAMGASI
Daha önce ülkemizde Hatayspor formasını terleten El Kaabi, Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu. Forvet oyuncusu 9 maçta 11 gol atarak şampiyonlukta aslan payına sahip oldu.
FIORENTINA İKİNCİ FİNALİNDEN DE BOŞ DÖNDÜ
Fiorentina, geçtiğimiz sezon West Ham United'a kaybettikten sonra üst üste ikinci Konferans Ligi finalinden de eli boş döndü.
Diğer taraftan Olympiakos tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi