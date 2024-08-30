UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 30 Ağustos 2024 09:07 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Avrupa kupalarında bu hafta 4 temsilcimiz boy gösterdi. Beşiktaş ve Başakşehir kazanırken, Galatasaray yenildi, Trabzonspor ise berabere kaldı ancak Konferans Ligi'ne veda etti. Alınana bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte detaylar...