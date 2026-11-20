UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ile A/B ve B/C Ligi play-off (yükselme-düşme) eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Karşılaşmalar, Mart 2027'de çift maç üzerinden oynanacak.

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UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi. A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 8 takımın çeyrek final eşleşmeleri ile A/B ve B/C Ligi yükselme-düşme play-off eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nin yarı finalleri, üçüncülük karşılaşması ve finali 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

A/B LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Bosna Hersek - Danimarka

Macaristan - Sırbistan

İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan

Slovenya - Galler

B/C LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey Makedonya

Estonya - Romanya

Faroe Adaları - Gürcistan

Belarus - İsrail

A/B Ligi play-off turunu kazanan takımlar, 2028-2029 sezonunda A Ligi'nde, kaybedenler ise B Ligi'nde mücadele edecek. B/C Ligi play-off turunu kazananlar B Ligi'nde, kaybedenler ise C Ligi'nde yer alacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

İspanya - Fransa

Norveç - İngiltere

Hollanda - Portekiz

Belçika - Almanya

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Hollanda - Portekiz / İspanya - Fransa

Belçika - Almanya / Norveç - İngiltere

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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