UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi: Çeyrek final ve play-off eşleşmeleri
UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ile A/B ve B/C Ligi play-off (yükselme-düşme) eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Karşılaşmalar, Mart 2027'de çift maç üzerinden oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi. A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 8 takımın çeyrek final eşleşmeleri ile A/B ve B/C Ligi yükselme-düşme play-off eşleşmeleri belli oldu.
A/B LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Bosna Hersek - Danimarka
Macaristan - Sırbistan
İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan
Slovenya - Galler
B/C LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey Makedonya
Estonya - Romanya
Faroe Adaları - Gürcistan
Belarus - İsrail
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
İspanya - Fransa
Norveç - İngiltere
Hollanda - Portekiz
Belçika - Almanya
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Hollanda - Portekiz / İspanya - Fransa
Belçika - Almanya / Norveç - İngiltere