F.Bahçe için “sattığın kadar al” kuralı geri dönüyor. Sarı lacivertlileri uzun uğraşlar sonucu FFP prangasından kurtaran Ali Koç’un son dönem icraatları pahalıya patladı. Mourinho, Diego Carlos ve Kerem hamleleri yasak da getirdi…

MEHMET EMİN ULUÇ - Ali Koç 2018’de Fenerbahçe’ye başkan olduğunda transferde sarı lacivertlilerin elini bağlayan Finansal Fair Play kuralları vardı. Selefi Aziz Yıldırım’ı suçlayan Koç, “pranga”dan kurtulabilmek için çok yoğun mesai harcamış ve sonunda Fenerbahçe’yi düzlüğe çıkarmıştı. Ancak Ali Başkan’ın son sezonunda, giderayak yaptığı transfer hamlelerinin bedelini ödemek Aziz Yıldırım’a düştü! Jose Mourinho ve Diego Carlos transferlerinde yaşanan limit aşımları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesindeki talimata uygun olmayan uygulamalar UEFA’nın bir kez daha Fenerbahçe’nin kapısına dayanmasına sebep oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım

NEYLESİN YILDIRIM

Bugün gelinen noktada 7,5 milyon avroluk bir cezayla karşı karşıya olan Fenerbahçe’yi bekleyen asıl zorluk, transferde “sattığın kadar alabilirsin” maddesi olacak. Yabancı kontenjanındaki doluluk, yıllık ücretlerdeki şişkinlik sebebiyle zaten zor olan transfer sürecinde şimdi daha da sıkıntılı bir dönem yaşanacak. Hedeflenen 5-6 takviyenin Topuk Yaylası’ndaki kampa yetiştirilmesini vadeden yönetimin bu şartlarda planlanan takviyeleri yapması bile riske girmiş durumda. Tabii bu gerçeklikte, Koç gibi, devre arasında Guendouzi, Kante, Cherif transferleriyle kasayı boşaltan Sadettin Saran’ın da katkısı var.

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