UEFA'dan Fenerbahçe'ye mali kıskaç: Transfer planları tehlikede!
F.Bahçe için “sattığın kadar al” kuralı geri dönüyor. Sarı lacivertlileri uzun uğraşlar sonucu FFP prangasından kurtaran Ali Koç’un son dönem icraatları pahalıya patladı. Mourinho, Diego Carlos ve Kerem hamleleri yasak da getirdi…
- Ali Koç'un başkanlığının ilk döneminde Finansal Fair Play kuralları vardı ve Koç, bu kurallardan kurtulmak için çalıştı.
- Koç'un son sezonunda yapılan transfer hamlelerinin bedelini Aziz Yıldırım'a düştüğü ifade ediliyor.
- Jose Mourinho ve Diego Carlos transferlerindeki limit aşımları ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesindeki uygulamalar nedeniyle UEFA'nın Fenerbahçe'nin kapısına dayandığı belirtiliyor.
- Fenerbahçe, 7,5 milyon avroluk bir cezayla karşı karşıya.
- En büyük zorluğun "sattığın kadar alabilirsin" maddesi olacağı ve yabancı kontenjanının doluluğu ile yıllık ücretlerin şişkinliği nedeniyle transfer sürecinin daha sıkıntılı yaşanacağı belirtiliyor.
- Sadettin Saran'ın devre arasında yaptığı transferlerle kasayı boşalttığına da değiniliyor.
MEHMET EMİN ULUÇ - Ali Koç 2018’de Fenerbahçe’ye başkan olduğunda transferde sarı lacivertlilerin elini bağlayan Finansal Fair Play kuralları vardı. Selefi Aziz Yıldırım’ı suçlayan Koç, “pranga”dan kurtulabilmek için çok yoğun mesai harcamış ve sonunda Fenerbahçe’yi düzlüğe çıkarmıştı. Ancak Ali Başkan’ın son sezonunda, giderayak yaptığı transfer hamlelerinin bedelini ödemek Aziz Yıldırım’a düştü! Jose Mourinho ve Diego Carlos transferlerinde yaşanan limit aşımları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesindeki talimata uygun olmayan uygulamalar UEFA’nın bir kez daha Fenerbahçe’nin kapısına dayanmasına sebep oldu.
UEFA'dan Fenerbahçe'ye yaptırım! Mourinho, Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu detayı
NEYLESİN YILDIRIM
Bugün gelinen noktada 7,5 milyon avroluk bir cezayla karşı karşıya olan Fenerbahçe’yi bekleyen asıl zorluk, transferde “sattığın kadar alabilirsin” maddesi olacak. Yabancı kontenjanındaki doluluk, yıllık ücretlerdeki şişkinlik sebebiyle zaten zor olan transfer sürecinde şimdi daha da sıkıntılı bir dönem yaşanacak. Hedeflenen 5-6 takviyenin Topuk Yaylası’ndaki kampa yetiştirilmesini vadeden yönetimin bu şartlarda planlanan takviyeleri yapması bile riske girmiş durumda. Tabii bu gerçeklikte, Koç gibi, devre arasında Guendouzi, Kante, Cherif transferleriyle kasayı boşaltan Sadettin Saran’ın da katkısı var.