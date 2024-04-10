Uğur Can Çakır Avrupa yolcusu! 8.75 milyon euroluk teklif 

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a talip çıktı. Sezon sonunda Joe Hart ile yollarını ayıracak olan Celtic'in milli eldiveni transfer edeceği öne sürüldü. The Sun gazetesi Celtic'in Çakır için 7.5 milyon sterlin (yaklaşık 8.75 milyon euro) teklif yapacağını yazdı.

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. The Sun gazetesi, İskoç ekibi Celtic'in milli eldivene talip olduğunu yazdı.

7.5 MİLYON STERLİNLİK TEKLİF

Sezon sonunda 36 yaşındaki Joe Hart ile yollarını ayıracak olan Celtic'in Çakır için yapacağı teklifin detayları da haberde yer aldı. Celtic'in 7.5 milyon sterlinlik (yaklaşık 8.75 milyon euro) teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacağı öne sürüldü.

BU SEZON 33 MAÇA ÇIKTI

Bordo mavili takım ile olan sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek Uğurcan Çakır bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 40 gol yedi, 10 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.