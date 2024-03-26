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Haberler > Spor > Ünlü futbolcu Gabigol doping nedeniyle 2 yıl futboldan men edildi! Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmıştı

Ünlü futbolcu Gabigol doping nedeniyle 2 yıl futboldan men edildi! Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmıştı

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Ünlü futbolcu Gabigol doping nedeniyle 2 yıl futboldan men edildi! Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş&#039;la anılmıştı

Spor Haberleri

Futbol dünyası bu haberle çalkalanıyor. Bir dönem adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Brezilyalı forvet Gabriel Barbosa, doping testinde hile yaptığı gerekçesiyle iki yıl futboldan uzaklaştırıldı.

Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo forması giyen bir dönem adı sık sık Türk takımlarıyla da anılan Brezilyalı forvet Gabriel Barbosa'nın futboldan 2 yıl men edildiği iddia edildi.

NEDENİ DOPİNG

Gabigol olarak tanınan 27 yaşında Gabriel Barbosa'nın, doping testi için önce zorluk çıkardığı ardından testte hile yaptığı belirtildi. Haberde Brezilyalı forvetin, 1 Nisan'dan itibaren forma giyemeyeceği ve yıldız futbolunun temyize gidebileceği ifade edildi.

Ünlü futbolcu Gabigol doping nedeniyle 2 yıl futboldan men edildi! Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmıştı - 1. Resim

X'TEN AÇIKLAMA YAPTI

Haberin üzerine Gabigol, X hesabından bir açıklama yayınladı. Yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman herhangi bir testi engellemeye veya hile yapmaya çalışmadım ve yüksek mahkeme tarafından aklanacağıma inanıyorum. Futbolcu olarak kariyerimin başlangıcından bu yana her zaman oyunun kurallarına uydum ve hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadım. Onlarca teste tabi tutuldum ve bunların hepsi negatif çıktı. Kararın sonucundan hayal kırıklığına uğradım, ancak spor yetkilileriyle işbirliği yapmaya devam edeceğim ve masumiyetimin yüksek mahkeme tarafından kanıtlanacağına ve yeniden tesis edileceğine güveneceğim"

Ünlü futbolcu Gabigol doping nedeniyle 2 yıl futboldan men edildi! Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmıştı - 2. Resim

Oyuncunun kulübünden yapılan açıklamada alınan karar konusunda şaşkın olduklarını ve oyuncuya temyiz konusunda yardımcı olacakları belirtildi. 

Düzenleyen:  - Spor
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