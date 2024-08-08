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Ürdünlü Zaid Kareem'e yenilen Hakan Reçber, yarı finale kalamadı

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Ürdünlü Zaid Kareem&#039;e yenilen Hakan Reçber, yarı finale kalamadı

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber, 68 kiloda Ürdünlü Zaid Kareem ile karşı karşıya geldi. Rakibine 2-0 yenilerek Hakan, yarı final şansını kaybetti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber, 68 kiloda Ürdünlü Zaid Kareem ile karşı karşıya geldi. Rakibine 2-0 yenilerek Hakan, yarı final şansını kaybetti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber, erkekler 68kg çeyrek finalinde Ürdün'den Zaid Kareem'e 2-0 mağlup oldu.

Sporcumuz, Ürdünlü sporcunun finale yükselmesi durumunda bronz madalya yolunda repesaj karşılaşmasına çıkacak.

Düzenleyen:  - Spor
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