Ürdünlü Zaid Kareem'e yenilen Hakan Reçber, yarı finale kalamadı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici- Güncelleme:
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber, 68 kiloda Ürdünlü Zaid Kareem ile karşı karşıya geldi. Rakibine 2-0 yenilerek Hakan, yarı final şansını kaybetti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber, 68 kiloda Ürdünlü Zaid Kareem ile karşı karşıya geldi. Rakibine 2-0 yenilerek Hakan, yarı final şansını kaybetti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber, erkekler 68kg çeyrek finalinde Ürdün'den Zaid Kareem'e 2-0 mağlup oldu.
Sporcumuz, Ürdünlü sporcunun finale yükselmesi durumunda bronz madalya yolunda repesaj karşılaşmasına çıkacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor