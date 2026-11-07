Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Vaka-i Hayriye! Beşiktaş’ın yaşadığı mağlubiyet arızaların giderilmesini sağlayacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Vaka-i Hayriye! Beşiktaş’ın yaşadığı mağlubiyet arızaların giderilmesini sağlayacak
Başlık ResmiVaka-i Hayriye! Beşiktaş’ın yaşadığı mağlubiyet arızaların giderilmesini sağlayacak

Çok rahat kazanılacakken kaybedilen Celtic maçında defolar iyice ortaya çıktı. Kısa vadede ve ocak ayındaki devre arası transfer döneminde yapılması gerekenler de netleşti.

Kaydet
|
Murad Tamer
MURAD TAMER

UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic karşısında alınan 3-2’lik şok mağlubiyet, Beşiktaş’ta gelecek planlarını değiştirecek. Siyah beyazlılar, çok rahat kazanabileceği maçı çok kolay kaybederken bütün defolarını da gösterdi. Öncelikle yönetimin ocak ayı transfer döneminde hangi bölgeye transfer yapacağı net şekilde görüldü. Teknik direktör Vincenzo Italiano istememişti ancak stoper bölgesine transfer yapılmasının şart olduğu görüldü. Italiano’nun da bu konuda fikrinin değiştiği öğrenildi. Orta sahaya da Rangers’tan Belçikalı Nicolas Raskin ya da Newcastle United’dan Joe Willock’tan birinin kesin olarak transfer edilmesi bekleniyor.

Vaka-i Hayriye! Beşiktaş’ın yaşadığı mağlubiyet arızaların giderilmesini sağlayacak
Başlık ResmiVaka-i Hayriye! Beşiktaş’ın yaşadığı mağlubiyet arızaların giderilmesini sağlayacak

REHABİLİTASYON DÖNEMİ

Mevcut kadrodaki bazı isimlere de hızlıca terapi yapılacak. Bu isimlerin başında Dusan Vlahovic geliyor. Sezona çok iyi başladıktan sonra performansında dalgalanmalar yaşayan ve Celtic maçında kulübeye çekilen Sırp yıldızın, bireysel olarak yaptığı fitness çalışmaları sebebiyle atletizminde sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Vlahovic’in bir an önce eski formuna kavuşması sağlanacak. İstikrarsız isimlerden Vaclav Cerny’den de temposunu artırması bekleniyor. Sağ kanatta İlhan Fakılı’nın denenebileceği de gelen bilgiler arasında. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da takımdaki problemleri çözmek için millî arada ekstra mesai yapacağı belirtildi.

İSKOÇ BASINININ BENZETMESİ: HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Celtic’e 3-2 yenildiği maç, İskoçya basınında da geniş yer buldu. İşte öne çıkanlar:

The Scotsman: Celtic, oyuna giren yedeklerle Avrupa Ligi’nde yükselişe geçmeden önce uyuşukluğunu üzerinden attı.

Daily Record: Celtic’in sönük geçen gecesinde son dakikalarda oyuna girenler adeta havai fişek gösterisiyle Beşiktaş’ı yaktı.

The Times: Uykudan esintiye dönüşüm! Celtic, ilk Avrupa Ligi zaferi için canlandı.

TNT Sports: Celtic’in çılgın geri dönüşü.

KARTAL’IN KALESİ DÜŞTÜ

Siyah beyazlılarda sezon başında en güçlü bölge kaleydi. Sezonun ilk 6 resmî maçında ağlarında gol görmeyen Beşiktaş, ligde 10 haftada 12 gol yerken bu rakam Avrupa’da 4 maçta 8’di. Vincenzo Italiano yönetimindeki Kartal, 10 deplasman maçında 5 yenilgi gördü.

Vaka-i Hayriye! Beşiktaş’ın yaşadığı mağlubiyet arızaların giderilmesini sağlayacak
Başlık ResmiVaka-i Hayriye! Beşiktaş’ın yaşadığı mağlubiyet arızaların giderilmesini sağlayacak

GOLLE DÖNDÜ AMA...

Orkun da kurtaramadı

Beşiktaş’ın yokluğunu fazlasıyla aradığı Orkun Kökçü, sakatlığı sonrası Celtic deplasmanında süre aldı. Oyuna sonradan girip golünü de atan kaptan Kökçü, takımını kurtaramadı. Orkun’un yeniden takım liderliğini eline alması bekleniyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.