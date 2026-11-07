Çok rahat kazanılacakken kaybedilen Celtic maçında defolar iyice ortaya çıktı. Kısa vadede ve ocak ayındaki devre arası transfer döneminde yapılması gerekenler de netleşti.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic karşısında alınan 3-2’lik şok mağlubiyet, Beşiktaş’ta gelecek planlarını değiştirecek. Siyah beyazlılar, çok rahat kazanabileceği maçı çok kolay kaybederken bütün defolarını da gösterdi. Öncelikle yönetimin ocak ayı transfer döneminde hangi bölgeye transfer yapacağı net şekilde görüldü. Teknik direktör Vincenzo Italiano istememişti ancak stoper bölgesine transfer yapılmasının şart olduğu görüldü. Italiano’nun da bu konuda fikrinin değiştiği öğrenildi. Orta sahaya da Rangers’tan Belçikalı Nicolas Raskin ya da Newcastle United’dan Joe Willock’tan birinin kesin olarak transfer edilmesi bekleniyor.

Vaka-i Hayriye! Beşiktaş’ın yaşadığı mağlubiyet arızaların giderilmesini sağlayacak

REHABİLİTASYON DÖNEMİ

Mevcut kadrodaki bazı isimlere de hızlıca terapi yapılacak. Bu isimlerin başında Dusan Vlahovic geliyor. Sezona çok iyi başladıktan sonra performansında dalgalanmalar yaşayan ve Celtic maçında kulübeye çekilen Sırp yıldızın, bireysel olarak yaptığı fitness çalışmaları sebebiyle atletizminde sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Vlahovic’in bir an önce eski formuna kavuşması sağlanacak. İstikrarsız isimlerden Vaclav Cerny’den de temposunu artırması bekleniyor. Sağ kanatta İlhan Fakılı’nın denenebileceği de gelen bilgiler arasında. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da takımdaki problemleri çözmek için millî arada ekstra mesai yapacağı belirtildi.

İSKOÇ BASINININ BENZETMESİ: HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Celtic’e 3-2 yenildiği maç, İskoçya basınında da geniş yer buldu. İşte öne çıkanlar:

The Scotsman: Celtic, oyuna giren yedeklerle Avrupa Ligi’nde yükselişe geçmeden önce uyuşukluğunu üzerinden attı.

Daily Record: Celtic’in sönük geçen gecesinde son dakikalarda oyuna girenler adeta havai fişek gösterisiyle Beşiktaş’ı yaktı.

The Times: Uykudan esintiye dönüşüm! Celtic, ilk Avrupa Ligi zaferi için canlandı.

TNT Sports: Celtic’in çılgın geri dönüşü.

KARTAL’IN KALESİ DÜŞTÜ

Siyah beyazlılarda sezon başında en güçlü bölge kaleydi. Sezonun ilk 6 resmî maçında ağlarında gol görmeyen Beşiktaş, ligde 10 haftada 12 gol yerken bu rakam Avrupa’da 4 maçta 8’di. Vincenzo Italiano yönetimindeki Kartal, 10 deplasman maçında 5 yenilgi gördü.

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GOLLE DÖNDÜ AMA...

Orkun da kurtaramadı

Beşiktaş’ın yokluğunu fazlasıyla aradığı Orkun Kökçü, sakatlığı sonrası Celtic deplasmanında süre aldı. Oyuna sonradan girip golünü de atan kaptan Kökçü, takımını kurtaramadı. Orkun’un yeniden takım liderliğini eline alması bekleniyor.

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