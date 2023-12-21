Valilik dev derbi için deplasman kararını verdi

21 Aralık 2023 14:31 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 14:34

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbide, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda sarı-kırmızılı takım taraftarlarına Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yer verileceği duyuruldu.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Galatasaray maçında, 2079 deplasman takım seyircisinin stadyuma alınmasına karar verildi.

Bu kararın bir parçası olarak, deplasman takım seyircileri maçın oynanacağı Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecekler.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir."