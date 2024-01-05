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    Van Bronchorst'un 'alalım' dediği Hollandalı futbolcu Steven Berghuis Beşiktaş'ı geri çevirdi

    Ajax'ın yıldız ismi Steven Berghuis, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini açıkladı. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu devre arasında takımda kalacağını duyurdu.

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    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronchorst'la anlaşan Beşiktaş yeni hocasının istediği transferleri bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Kartal'ın listesinde kanat forveti Steven Berghuis transfer haberlerini doğruladı ancak teklifi reddettiğini açıkladı.

    "AJAX'TA KALMAK İSTİYORUM"

    32 yaşında futbolcu, ESPN'e verdiği röportajda Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini ve kararını sezon sonu vereceğini söyledi.

    "Beşiktaş'ın daha önce benimle ilgili araştırmaları olduğunu biliyorum ama bu son haberler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Transfer konusunda üç taraf var. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama ben yazın ayrılmaktan yanayım. O yüzden şu anda bu konuda endişeli değilim. Ajax'ta kalmak istiyorum."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AjaxBeşiktaş
    Haberler > Spor > Van Bronchorst'un 'alalım' dediği Hollandalı futbolcu Steven Berghuis Beşiktaş'ı geri çevirdi
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