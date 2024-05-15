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VAR sistemi kaldırılabilir! Kulüpler oylama için toplanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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VAR sistemi kaldırılabilir! Kulüpler oylama için toplanacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son yıllarda tartışılan, dünya futbolunda devrim olarak kabul edilen Video Yardımcı Sistemi, İngiltere'de kaldırılabilir. Premier Lig ekipleri, gelecek sezon VAR uygulamasının devam edip etmemesi hakkında toplanacak ve oylama yapılacak.

Futbolda hakem hatalarını ortada kaldırmak amacıyla kullanılan ancak beraberinde birçok tartışmayı getiren Video Yardımcı Hakem uygulaması hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. VAR sisteminin İngiltere Premier Lig'de kaldırılması gündeme geldi.

VAR SİSTEMİ OYLANACAK

The Athletic'in haberine göre Premier Lig ekipleri, gelecek sezon VAR uygulamasının devam edip etmemesi hakkında toplanacak. Kulüplerin vereceği oylara göre VAR uygulamasının devam edip etmeyeceği belirlenecek.

VAR sistemi kaldırılabilir! Kulüpler oylama için toplanacak - 1. Resim

KALDIRILMASI YAKIN DURUYOR

Premier Lig yönetimi, VAR'ın devam etmesini istese de kulüplerin hepsi aynı fikri paylaşmıyor. Wolverhampton Wanderers, VAR'ın futbolun taraftar ve takım arasındaki ilişkiyi bozduğunu düşünüyor. VAR olmasına rağmen hataların devam etmesi ve kararların objektiflikten uzaklaşmaya başlaması nedeniyle kulüpler VAR'ın kalkmasına daha yakın duruyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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