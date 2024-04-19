Vicenzo Montella transfer görüşmesi yaptı! Dev kulüp peşinde, hocanın cevabı bekleniyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella'ya, İtalyan devi Napoli'nin talip olduğu iddia edildi. İddiaya göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Montella ile Roma'da bir görüşme gerçekleştirdi.

İtalya'da kötü bir sezon geçiren Napoli, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. İtalyan ekibin gündeminde, A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella'nın olduğu iddia edildi.

ŞU AN SADECE BİR FİKİR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, gelecek sezon takımı emanet edeceği teknik adam için arayışlarını sürdürüyor ve İtalyan takımının listesinin ilk sırasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın çalıştıran Montella bulunuyor.

Haber detayında İtalyan hocanın Serie A'ya geri dönme tutkusunu hiçbir zaman gizlemediği vurgusu yapılarak, "Montella, şu anda sadece bir fikir olsa bile, Napoli'de görev almak için gereken her şeye sahip." yorumuna yer verildi.

YAZIN NETLEŞECEK

De Laurentiis'in yakın zamanda İtalyan teknik adamla Roma'da tesadüfen karşılaştığı ve ikili arasında samimi bir sohbet gerçekleştiği ifade edildi. Napoli Başkanı'nın görüşmede, Montella'yı Adana Demirspor'daki çalışmaları ve Türkiye Milli Takımı'ndaki başarıları nedeniyle övdüğü belirtildi.

Haberde, bu görüşmenin Napoli'nin teknik direktör seçimine yön verip vermeyeceğinin şimdilik bilinmediği ancak durumun gelecek yaza kadar netleşeceği de ileri sürüldü.