Vincent Aboubakar'ın gelen teklifleri neden reddettiği ortaya çıktı! İşte ayrılık şartı

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar’ı Galatasaray’la oynadıkları Süper Kupa ve ligdeki Samsunspor maçlarında kadroya yazmamıştı. Hollandalı hocanın, Aboubakar’a şans vermeyi düşünmediği aktarıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar'ı yeni sezon planlarında düşünmediğini siyah-beyazlı yönetime iletti. Yönetim de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar ile yolları ayırmak istiyor. Ancak iddialara göre, Kamerunlu oyuncu bu karara direnerek kulübe gelen tüm teklifleri reddediyor.

VİNCENT ABOUBAKAR YILLIK NE KADAR KAZANIYOR?

Yıllık 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alan Aboubakar, Brezilya ve Arap ülkelerinden gelen transfer tekliflerine olumsuz cevap verdi. 32 yaşındaki golcü, sözleşmesini feshetmek için bu ücretin tamamını talep ediyor. Yönetim ise Aboubakar'a kadroda düşünülmediğini ve bundan sonra forma giymesinin zor olduğunu net bir dille bildirdi. Ancak Aboubakar'dan bu uyarıya rağmen olumlu bir cevap gelmedi.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar'ı Galatasaray ile oynanan Süper Kupa ve ligdeki Samsunspor maçlarında kadroya almadı. Hollandalı çalıştırıcının, Aboubakar'a forma şansı vermeyi düşünmediği belirtildi.

Giovanni van Bronckhorst, Real Sociedad'ın savunma oyuncusu Jon Pacheco'nun transferine onay verdi. İşte detaylar

VİNCENT ABOUBAKAR KİMDİR ?

Vincent Paté Aboubakar, 22 Ocak 1992 tarihinde Kamerun'un Yaounde şehrinde doğmuştur. Babası Edouard Aboubakar olan Vincent, futbol kariyerine Kamerun’un "Cotonsport Garoua" takımında 2009 yılında profesyonel olarak adım attı.

26 Mayıs 2010 tarihinde Fransa'nın Valenciennes şehrinde bulunan Fransız futbol kulübü FC Valenciennes’e bonservis bedelsiz olarak transfer olan Aboubakar, burada Avrupa futboluna adım attı. Ardından 1 Temmuz 2013 tarihinde yine Fransa’da Lorient kulübüne transfer oldu. 2013-14 sezonunda Lorient formasıyla çıktığı 36 maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Aboubakar, 24 Ağustos 2014 tarihinde 3 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz'in FC Porto takımına transfer oldu. Porto’da geçirdiği ilk sezonda 20 maçta 8 gol ve 4 asist yaparken, ikinci sezonda 42 maçta 18 gol ve 3 asistle dikkat çekti.

29 Ağustos 2016 tarihinde Beşiktaş'a 2,5 milyon euro kiralama bedeli ve 10,5 milyon euro satın alma opsiyonu ile transfer olan Aboubakar, 1.82 boyunda ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Oyun tarzıyla Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba'yı andıran Kamerunlu forvet, kariyerinde sadece iki kez sakatlandı ve toplamda 19 gün sahalardan uzak kaldı.

Aboubakar, özellikle güçlü fiziği ve golcülük yetenekleriyle tanınmaktadır. Avrupa ve Türkiye futbolunda gösterdiği performanslarla adından söz ettiren Vincent Aboubakar, Beşiktaş forması altında önemli başarılara imza atmıştır.