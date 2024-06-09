Vincenzo Montella'dan kadro eleştirisine cevap! İstatistik üzerinden mesaj verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın Polonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca kadrodan çıkarılan oyuncular hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde hazırlık maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, yarın oynanacak Polonya maçında şampiyonayı düşünerek bazı oyuncuları dinlendireceğini söyledi.

A Milli Takım kadrosundaki tüm futbolcuların şampiyonada görev alabilecek kapasitede olduğunu aktaran Montella, "Bazı futbolcuları kararlarımdan dolayı geri göndermek zorunda kaldık. Benim işimden dolayı böyle oldu. Şuna da inanmıyorum, sadece 11 futbolcuyla bütün maçları oynayabileceğiniz bir futbol kalmadı. Her maçta 5 değişiklik hakkınız oluyor, bütün hocalar bunları kullanıyor. O yüzden 16 oyuncu üzerinden planlarınızı yapmanız gerekiyor. Şampiyonaya 8 gün kala bazı oyuncularımızın dinlenmesi gerekiyor. Bazı futbolcuları yarın dinlendireceğiz. O yüzden karışık bir kadro olacak. Şimdiden söylemeliyim herkes memnun olamayacak biliyorum ama dinlendirmemiz gereken oyuncular var." ifadelerini kullandı.

'AİLE OLDUK'

Ferdi Kadıoğlu’nun ve Zeki Çelik’in çok ciddi sakatlıkları olmadığını belirten İtalyan teknik adam, "Mantık çerçevesinde risk etmemenin en doğrusu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Milli takım teknik direktörü, Türkiye'nin bir önceki turnuvalarından hangi dersleri çıkardığı yönündeki bir soru üzerine ise "Geçmişe değil, şu ana ve geleceğe bakmayı seven biriyim. Hazırlanırken kendi metodumla hazırlandık. İlk günden itibaren full konsantrasyon. Birlikte zaman geçirdikçe aile olduk. Bu aile hissiyatını sahaya yansıtacağız. Çünkü ülkemizin sorumluluğunu yaşıyoruz. Sadece formayı giydiğinizde değil, eşofmanını, tişörtü giydiğinizde de o sorumlulukla, o bilinçle ülkemizi temsil etmek zorundayız. Şampiyonaya da bu mantıkla hazırlandık." değerlendirmesinde bulundu.

MONTELLA: HOŞUMA GİTTİ

Montella, aday kadroyu 26'ya düşürürken çok zorlandığının altını çizerek şöyle konuştu:

"Hepsi beni çok zorladı. Ama insanlar şunu unutuyor. Hocalar bazen karar almak zorunda. İstatistiklere bakarak karar almıyoruz. Bu özellikle bazı milli takımlarda da aynı durumlar yaşandı. Orada istatistiklere bakmaksızın karar verdiler. Bir hazırlık dönemi geçirdik. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Bazen de böyle kararlar alıp, bazı futbolcularımızı dışarıda bırakmak zorundayız. Bazı futbolcularımızın mesajlarını sosyal medyadan gördük, açıkçası bu hoşuma gitti. Çünkü bayrağımızı olan bağlılıkları ve karara saygı duyduklarını da ilettiler. O yüzden gelecekleri parlak bütün oyuncularımız ileride burada şans bulacaklar. Sadece istatistiklere dikkat etseydik İtalya, Serie B’de bu sezon 20 gol atan Tutino'yu kadroya katardı. Grealish, Rashford, Sterling kadroya alınmadı. Bu futbolcuların piyasa değerlerini konuşmaya bile gerek yok. Bu kararlar zor oldu ama bu şekilde karar kıldık."