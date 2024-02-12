Volkan Demirel kariyerinde bir ilk yaşadı! Tarihi seri Trabzonspor - Hatayspor maçıyla sona erdi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı oynanan 25. hafta mücadelesinde kariyerinde bir ilk yaşadı. Efsane isim, bordo-mavili ekibe karşı ilk lig mağlubiyetini antrenörlük hayatında yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek üçüncü sıraya yerleşti.

Karadeniz ekibine 3 puanı getiren golleri Trezeguet ve Bardhi kaydetti.

Bordo-mavililerin yeni transferi Meunier, kupanın ardından ligde de çıktığı ilk maçta asist yaptı.

Beş maçlık galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor bu sonucun ardından puanını 40'a yükseltirken, Hatayspor ise 28 puanda kaldı.

VOLKAN DEMİREL İLK DEFA YENİLDİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı ligdeki 27 maçlık yenilmemezlik serisini kaybetti.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 27 lig maçında kaybetmeyen Volkan Demirel, 28. maçta bordo-mavililere kaybetti.

Volkan Demirel, söz konusu 27 maçlık seride 16 galibiyet ve 11 beraberlik almıştı.

VOLKAN DEMİREL: SEZONUN EN KÖTÜ FUTBOLU

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, şöyle konuştu:

"Sezon geneline baktığımızda en kötü maçtı. Bunun nedenini içeride konuştuk. Sebepleri kafama takılıyor. Trabzonspor gibi büyük bir camia ile oynuyorsunuz. Güzel bir stadyum ve güzel bir maç ortamı. İstediklerimizi yapamadık. İlk yarının bir an önce bitmesini istedim gerekli müdahaleleri yapmak için ama ikinci yarıda da bir şey değişmedi. Futbol da goller yenir ama bu kadar düşük konsantrasyon anlamında kötü bir oyun oynadık. Bugünkü oyunda tabii ki Trabzonspor'un oyunu da etkili olmuş olabilir. Bizim açımızdan düşünülecek bir maç sorunları araştırıp ona göre hareket edeceğiz."