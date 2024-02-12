Trabzonspor'un yeni 10 numarası belli oldu! Hatayspor maçında ilk defa forma giydi

Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor'u 2-0 deviren Trabzonspor'da 10 numaralı formanın yeni sahibi taraftarları şaşırttı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Trezeguet ve 77. dakikada Enis Bardhi attı.

Bordo mavililer Süper Lig'de puanını 40'a yükseltirken, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 28 puanda kalan Hatayspor ise 12. basamakta yer alıyor.

Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 5 maçlık galibiyet hasretine de son verdi. Bordo mavililer bu süreçte 1 beraberlik, 4 yenilgi almıştı.

THOMAS MEUNIER ASİSTLERİ SIRALADI

Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, kupadaki Gençlerbirliği karşılaşmasınından sonra ligdeki ilk maçında da asist yaptı. Meunier, Trezeguet'nin attığı golün pasını verdi.

TREZEGUET 10 NUMARALI FORMA GİYDİ

Trabzonspor’un Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Abdülkadir Ömür’ün takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı formayı giydi.

Trezeguet'in talebinin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmesinin ardından oyuncu, 10 numaralı yeni formasıyla sahaya çıktı.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

8' Trabzonspor, Eren Elmalı'nın şutuyla gole yaklaştı. Eren Elmalı'nın şutu yandan kornere çıktı.

14' Hatayspor'da Chandrel Massanga Matondo'nun şutu üstten dışarıya gitti.

15' Hatayspor'da Görkem Sağlam sarı kart gördü.

23' Trabzonspor'da Edin Visca'nın şutu savunmaya çarpıp dışarıya çıktı.

34' Trabzonspor gole yaklaştı. Trezgeuet'nin şutu direkten döndü. Sonrasında Bardhi topu dışarıya gönderdi.

44' Ceza sahasına yakın bir yerde Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta Bardhi'nin şutu Hatayspor kalecisi Erce kurtardı.

47' Trezeguet'nin Hatayaspor ceza yayı üzerinden plase vuruşunda savunmaya çarpan topa kaleci Erce iki hamlede sahip oldu.

49' GOL | Sağ kanattan Meunier'in ortasında, Hatayspor ceza sahasında Trezeguet kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

60' Hatayaspor savunmasının arkasına atılan pasa hareketlenen Bardhi, ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda, Erce gole izin vermedi.

64' Hatayspor'da Görkem Sağlam ve Strandberg'in yerine Abdülkadir Parmak ve Ömer Faruk Beyaz oyuna girdi.

70' Bardhi'nin soldan kullandığı kornerde, Enis Destan kale sahası ön çizgisi üzerinde kafayı vurdu ancak kaleci Erce topu çeldi. Dönen topa ceza sahası dışında Visca vurdu, Erce yine gole izin vermedi.

70' Trabzonspor'da Fernandez yerini Umut Güneş'e bıraktı.

74' Hatayspor'da Rui Pedro ve Dadashov oyuna girerken, Kamil Ahmet Çörekçi ve Halil Dervişoğlu kenara alındı.

77' GOL | Trabzonspor atağında Enis Bardhi, Hatayspor ceza yayında yerden köşeye sert vurdu ve topu ağlara gönderi.

78' Gol sevinci sırasında formasını çıkaran Enis Bardhi sarı kart gördü.

84' Trabzonspor'da Trezeguet oyundan çıktı, Fountas oyuna girdi.

87' Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa oyuna girdi, Chandrel Massanga kenara alındı.

90' Trabzonspor'da Enis Bardhi, Edin Visca ve Enis Destan oyundan çıktı, Umut Bozok, Göktan Gürpüz ve Kerem Şen oyuna girdi.

Karşılaşma 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.