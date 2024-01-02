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    Volkan Demirel'den duygulandıran sözler: Hayata bakışım değişti

    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, hayata bakış açısının değiştiğini belirterek "Depremden önce hayata dair hayallerim, ideallerim, planlarım vardı. Depremden sonra bunlar artık yok. Hayata bakış açım değişti. Artık "İnsanları kırmadan ne yapabilirim?" diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

    Volkan Demirel&#039;den duygulandıran sözler: Hayata bakışım değişti
    Spor Haberleri  / Haber Global

    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geçen sene yaşanan deprem sonrası hayata bakış açısının çok değiştiğini açıkladı.

    Haber Global'e konuşan Demirel, "İnsanların benim hakkımdaki yorumlarındansa, yaptıklarımı ve yakınlarımın beni nasıl tanıdığını önemsiyorum. Tabii ki insanların hakkımda iyi şeyler düşünmesi ve konuşması hoşuma gider ama bizim işimizde eleştiri de var. Beni eleştirenlerden de, hakkımda iyi konuşanlardan da Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

    Volkan Demirel'den duygulandıran sözler: Hayata bakışım değişti

    VOLKAN DEMİREL: PLANLARIM VARDI

    Mutlu uyuduğum bir akşamda, ne yapacağımı bilemediğim bir sabaha uyandım. Hayat bana en önemli şeyin hayatta olmak olduğunu öğretti.

    Hepimizin hayata dair çabası, sahip olmak istediği şeyler var. Bunlar herkese göre değişir. Ama bunların hiçbirinin önemli olmadığını, 6 Şubat’ta sabaha karşı yaşanan depremin ardından tanıdığım insanların artık hayatta olmamasıyla öğrendim. Önemli olanın ailemle birlikte kimseyi kırmadan üzmeden yaşamak olduğunu öğrendim.

    Depremden önce hayata dair hayallerim, ideallerim, planlarım vardı. Depremden sonra bunlar artık yok. Hayata bakış açım değişti. Artık "İnsanları kırmadan ne yapabilirim?" diye düşünüyorum.

    Volkan Demirel'den duygulandıran sözler: Hayata bakışım değişti

    'ARKAMI DÖNÜP GİDİYORUM'

    Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya çok üzüldüm. Futbolda ne yazık ki kabullenemediğimiz, itiraz ettiğimiz veya kötü sözlerin söylendiği ortamlar olabiliyor. Kendi açımdan örnek vereyim; ben de bazen hakemlere itiraz ediyorum, bazen verdikleri kararları tasvip etmiyorum ama en fazla yanlarına gidip itiraz ediyorum. Kırmızı kartla uyarıldığımda ise arkamı dönüp gidiyorum. İnşallah bir daha böyle şeyleri futbolumuzda görmeyiz. Sadece futbolda değil, hayatımızın hiçbir yerinde şiddet olmamalı.

    Volkan Demirel'den duygulandıran sözler: Hayata bakışım değişti

    VOLKAN DEMİREL: ÇOK HATA YAPTIM

    Futbol hayatımda, şu anki teknik direktörlük hayatımda, Zeynep'le olan ilişkimde veya ailemle çocuklarımı büyütürken çok hata yaptım. Ama hala bu ilişkiyi sürdürebiliyorsak veya ben 20 sene boyunca bir camiaya ait olduysam veya şu anki teknik direktörlük hayatımda da ha bire bir adım yukarı çıkabilmemin nedeni bir şekilde doğruyu bulmamdandır. Bu da niyeti gerektiriyor. Çünkü niyetimde bir kötülük yok. Niyetiniz sizi gelir bulur.

    Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel arabesk şarkı söyledi, dinleyenler hayran kaldı
    Oynat

    Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel arabesk şarkı söyledi, dinleyenler hayran kaldı

    Hatayspor'un teknik direktörü ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'in arabesk şarkı söyledi anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Haber Global
    Volkan Demirel
    Haberler > Spor > Volkan Demirel'den duygulandıran sözler: Hayata bakışım değişti
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