Yeni adresi belli oldu! Igor Tudor resmen imzayı attı

Serie A devi Juventus, teknik direktör Igor Tudor ile sözleşme yeniledi. Mart ayında göreve getirilen Hırvat çalıştırıcıyla 2+1 yıllık yeni bir kontrat imzalandı.

Juventus'ta teknik direktörlük görevine kısa süre önce getirilen Igor Tudor ile devam kararı alındı. İtalyan kulübü, 47 yaşındaki Hırvat çalıştırıcıyla 2027 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

SÖZLEŞMEDE 1 YILLIK OPSİYON

Kulüpten yapılan açıklamada, Tudor ile yapılan yeni kontratın 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacağı, sözleşmede ayrıca 1 yıllık opsiyon maddesinin yer aldığı belirtildi.

Mart ayında takımın başına geçen Igor Tudor, Juventus'la çıktığı 9 resmi maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.