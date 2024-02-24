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    • Haberler > Spor > Yer yerinden oynadı: Derhal istifa edin

    Yer yerinden oynadı: Derhal istifa edin

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yer yerinden oynadı: Derhal istifa edin
    Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra TFF ve kurullarını istifaya davet eden Galatasaray 'Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünüyorsunuz' tepkisini gösterdi.

    Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve kurullarını istifaya davet etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz..."
    Her türlü tehdide BOYUN EĞEN,

    Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup TOPLUMUN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLAN,

    Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp MEVKİSİNİ SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞAN,

    Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı SESSİZLİĞE BÜRÜNEN,

    Hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla TÜRK FUTBOLUNU SORUNLAR YUMAĞI HALİNE GETİREN,

    TARİHİN EN KÖTÜ TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN TÜM KURULLARIYLA BİRLİKTE DERHAL İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ!"

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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