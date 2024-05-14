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Yıldız stoper Atletico'dan ayrılma kararı aldı! Tecrübeli oyuncu için Türkiye sesleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yıldız stoper Atletico&#039;dan ayrılma kararı aldı! Tecrübeli oyuncu için Türkiye sesleri

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid'in dünyaca ünlü stoperi Stefan Savic takımdan ayrılma kararı aldı. Tecrübeli stoperin Türkiye'ye gelebileceği iddia edildi.

Atletico Madrid ile yeni sözleşme imzalamasına rağmen takımdan ayrılık kararı alan Stefan Savic'in yeni rotasının Türkiye olabileceği öne sürüldü.

SAVIC İÇİN TÜRKİYE İDDİASI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Savic'in Türkiye, İtalya ve Suudi Arabistan'dan talipleri var. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 33 yaşındaki futbolcunun kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 32 maçta forma giydi. Savic bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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