Yok artık Ali Koç! Fenerbahçe gözünü İlkay Gündoğan'a dikti, Acun Ilıcalı devrede

Sarı lacivertliler, Barcelona’nın Türk asıllı yıldızı İlkay için harekete geçti. İspanyol medyası, 33 yaşındaki orta saha için Acun Ilıcalı’nın devrede olduğunu yazdı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Transferde üst üste bombalar patlatan Fenerbahçe, çıtayı arşa dayadı. Sarı lacivertliler, Barcelona’nın Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan’ın peşine düştü.

İspanyol basınından Todofichajes’in verdiği habere göre, Acun Ilıcalı, Barça’da mutsuz olan 33 yaşındaki orta sahayı Fenerbahçe’ye götürmek için devreye girdi. Çift yönlü bir orta saha içip yanıp tutuşan Jose Mourinho’nun da İlkay’ı özellikle istediği vurgulanırken, Alman Millî Takımı kaptanıyla özel bir görüşme yaptığı yazıldı. Manchester City sonrası Barça’da aradığını bulamayan İlkay’ın Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktığı belirtildi.

MESUT'TAN DAHA GÜÇLÜ

İspanyollar, kariyeri başarılarla dolu İlkay Gündoğan’ın Fenerbahçe’ye gelmesi halinde Türk futbol tarihindeki en büyük transfer hamlesi olacağını vurgularken, akıllara Ali Koç’un Mesut Özil operasyonu geldi. Özil’in transferi de bir hayali gerçeğe dönüştürmüş, ancak dünya yıldızı çocukluk hayali olan takıma büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Mental olarak Mesut’tan daha güçlü bir profil çizen İlkay’ın ise gelmesi hâlinde Fenerbahçe’ye sınıf atlatabileceği düşünülüyor. Piyasa değeri 15 milyon avro olan süper starın transferi zor ancak imkânsız değil.