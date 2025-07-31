Yönetimin Gedson Fernandes kurnazlığı! Taksitle aldı peşin sattı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Benfica’dan bonservisin yüzde 50’sini 10 milyon avroya alan Beşiktaş, Spartak Moskova’dan 20 milyon avroyu peşin aldı. Gedson transferinden elde edilen gelir, bu hafta transferde kullanılacak.
Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes için başkan Serdal Adalı’nın ince hesapları tuttu. Siyah beyazlıların patronu, ısrarlı çalışmaları sonucunda Gedson’un bonservisinin yüzde 50’sini Benfica’dan 10 milyon avroya aldı.
Bu rakam, beş sene içinde taksitlerle Portekiz devine ödenecek. Spartak Moskova’dan gelecek olan 20 milyon avro ise peşin olarak kulübün kasasına girecek.
Rus kulübüyle yapılan anlaşmada, performansa bağlı olarak 5 milyon avroluk bonus maddesi de bulunuyor. Siyah beyazlılar Gedson’dan gelen parayı bu hafta içinde transferde kullanacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker