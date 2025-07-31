Yönetimin Gedson Fernandes kurnazlığı! Taksitle aldı peşin sattı

Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes için başkan Serdal Adalı’nın ince hesapları tuttu. Siyah beyazlıların patronu, ısrarlı çalışmaları sonucunda Gedson’un bonservisinin yüzde 50’sini Benfica’dan 10 milyon avroya aldı.

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Bu rakam, beş sene içinde taksitlerle Portekiz devine ödenecek. Spartak Moskova’dan gelecek olan 20 milyon avro ise peşin olarak kulübün kasasına girecek.

Rus kulübüyle yapılan anlaşmada, performansa bağlı olarak 5 milyon avroluk bonus maddesi de bulunuyor. Siyah beyazlılar Gedson’dan gelen parayı bu hafta içinde transferde kullanacak.