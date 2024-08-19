Young Boys-Galatasaray maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.
Young Boys-Galatasaray maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Jan Seidel ve Rafael Foltyn'in yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı