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Young Boys-Galatasaray maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Young Boys-Galatasaray maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

Young Boys-Galatasaray maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
 
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos Çarşamba günü Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Siebert düdük çalacak.

Jan Seidel ve Rafael Foltyn'in yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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