Yusuf Akçiçek için bizzat başkanları geldi! İşte Fenerbahçe'ye sunulan teklif

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için İstanbul'a gelerek Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdi. İşte Yusuf için sunulan teklif...

Sarı-lacivertlilerde sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Yusuf Akçiçek, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Genç savunmacıya talip olan ekipler transfer sezonunun yaklaşmasıyla somut adımlar atmaya başladı.

KULÜP BAŞKANI BİZZAT GELDİ

TRT Spor'un haberine göre Marsilya, Lyon ve Bologna, Yusuf Akçiçek'i transfer etmek için harekete geçti. Yusuf transferinde en somut adımı Fransız temsilcisi Marsilya atarken, kulüp başkanı Pablo Longoria, İstanbul'a gelerek Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE, 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Yapılan görüşmede Marsilya'nın Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek için 19 milyon euroluk sözlü teklif sunduğu öğrenildi. Haberde Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için en az 25 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Marsilya ve Fenerbahçe arasında görüşmeler devam ederken, Yusuf Akçiçek'in de Avrupa'ya gitmek istediğinin altı çizildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkıp 1242 dakika süre alan Yusuf Akçiçek, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı da verdi.