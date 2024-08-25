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Haberler > Spor > Yusuf Dikeç annesini paylaştı, çirkin yorumlar peş peşe geldi! Elon Musk sessiz kalmadı

Yusuf Dikeç annesini paylaştı, çirkin yorumlar peş peşe geldi! Elon Musk sessiz kalmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yusuf Dikeç annesini paylaştı, çirkin yorumlar peş peşe geldi! Elon Musk sessiz kalmadı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Paris Olimpiyatları'na damga vuran milli atıcımız Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa çirkin yorumlarda bulunurken, X'in sahibi Elon Musk ise Dikeç'in annesine övgüler dizdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran isimlerin başında gelen milli sporcu Yusuf Dikeç, gündemden düşmüyor. Eli cebinde yaptığı atışla ülkemize gümüş madalya getiren ekipte yer alan Dikeç, aynı zamanda bu stili ile dünyanın diline düştü. 

Onlarca sporcu ve ünlü Dikeç'in meşhur hareketi ile poz verirken, sporcu 4 Ağustos tarihinde resmi X hesabını açtı.

X hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık ünlülerle iletişime geçen milli sporcu, annesiyle olan fotoğrafını Türkçe'de "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." notuyla paylaştı. Fotoğrafın altına yapılan çirkin yorumlar ise tepki çekti.

Yusuf Dikeç annesini paylaştı, çirkin yorumlar peş peşe geldi! Elon Musk sessiz kalmadı - 1. Resim

"SİL" BASKISI YAPTILAR

Bir sosyal medya medya kullanıcısı, fotoğrafın altına "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Birçok kullanıcı da 'sil şunu', 'Avrupa'ya küçük düştük' gibi yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar ise bu çirkin yorumlara tepki gösterdi.

Yusuf Dikeç annesini paylaştı, çirkin yorumlar peş peşe geldi! Elon Musk sessiz kalmadı - 2. Resim

"HAYAT SAVAŞINDA ANNE HEM KALKAN HEM KILIÇTIR"

X'in sahibi milyarder iş adamı Elon Musk ise Yusuf Dikeç'in annesin övgüler dizdi.

Dikeç'in paylaşımına yorum yapan Elon Musk, "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yusuf Dikeç annesini paylaştı, çirkin yorumlar peş peşe geldi! Elon Musk sessiz kalmadı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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