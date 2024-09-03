Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir, ilk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.

Yusuf, ilk kez milli takım forması giyecek.