Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir, ilk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.

Yusuf, ilk kez milli takım forması giyecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bahçeli'den MSÜ'deki yemin törenine sert eleştiri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'da yeniden Şenol Güneş dönemi! İlk rakibi Beşiktaş olacak - SporTrabzon'da bir kez daha Güneş dönemiGalatasaray, Victor Osimhen'den sonra şimdi de Filip Kostic'in peşinde! - SporG.Saray'a Osimhen'den sonra bir yıldız dahaFenerbahçe ayrılığı açıkladı! Luan Peres'in yeni takımı Santos oldu - SporF.Bahçe, Luan Peres'in yeni takımı açıkladıGalatasaray'da kariyer sezonunu yaşadı, Benfica'nın yolunu tuttu - SporKariyer sezonunu yaşadı, Benfica'ya imza attıGaller-Türkiye Uluslar Ligi mücadelesini Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek - SporGaller-Türkiye maçına Norveçli hakemMilli sporcu Ali Öztürk, Paris'te bronz madalya aldı - SporMilli sporcu Ali Öztürk, Paris'te bronz madalya aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...