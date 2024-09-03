Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrıldı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir, ilk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.
Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.
Yusuf, ilk kez milli takım forması giyecek.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı