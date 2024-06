Yusuf Yazıcı ve Bertuğ Yıldırım iddialı konuştu: Biz hazırız, bekliyoruz

A Millî Takım’ın yıldızları şampiyonadaki ilk maçı iple çektiklerini söyledi. Yusuf “İyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz” diye konuştu...

EURO 2024 öncesinde nefesler tutuldu. A Millî Takım’ın yıldızlarından Yusuf Yazıcı ile Bertuğ Yıldırım Türkiye’nin yüzünü güldürecek sonuçlar almak istediklerini söyledi. Gürcistan maçını iple çektiklerini söyleyen Yusuf Yazıcı “Son antrenmanları, son taktikleri, son denemeleri yapıyoruz. Şampiyonaya çok hazır ve diri bir şekilde girmek istiyoruz. Şampiyonada ilk maçlar çok önemlidir. ‘Nasıl başlarsan öyle devam edersin’ derler. Biz de iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Ay yıldızlı takımın genç golcüsü Bertuğ Yıldırım ise turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, “Şu an her şey yolunda gidiyor. Sakat oyuncularımız var ve o bizi biraz üzdü. Yine de yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz. Forvet oyuncusu olarak birinci görevim gol atmak. Ben de bunun için ekstra çalışıyorum. Hedefimizi kademe kademe belirliyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Bu turnuvada yer aldığım için çok heyecanlıyım” diye konuştu.

YOĞUN TEDAVİ PROGRAMI

Millî takımda sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci’ye yoğun tedavi programı uygulanıyor. Son iki çalışmaya katılamayan tecrübeli oyuncunun Gürcistan maçında oynaması beklenmiyor. İrfan Can, Portekiz maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

EN GOLCÜMÜZ CENK

Organizasyonda Türkiye adına gol yollarında Cenk Tosun’un ismi öne çıkıyor. 33 yaşındaki oyuncu, millî formayla 20 gol atmayı başardı. Şampiyona tarihinde millî formayla en çok gol atan isim ise 130 golle Portekizli Cristiano Ronaldo oldu.

ARDA DAMGA VURABİLİR

Bir dönem F.Bahçe’de oynayan Eljif Elmas Makedon basısınına verdiği röportajda, “Arda Güler’in futbolunu çok beğeniyorum. Bence EURO 2024’te sürpriz ve büyük etki yapabilecek isim Arda’dır. Dikkatle izlenmeli” sözlerini sarf etti.

RİO FERDİNAND'A GÖRE SÜRPRİZ TAKIM TÜRKİYE

Manchester United’ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, EURO 2024 öncesi tahminlerini açıkladı. Ferdinand turnuvanın çok çekişmeli geçeceğini söylerken, “Bence EURO 2024’te sürpriz yapabilecek takım Türkiye” sözlerini kullandı.