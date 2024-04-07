Zeki Murat Göle'den Süper Kupa açıklaması! Fenerbahçe, Galatasaray maçına çıkacak mı?

Fenerbahçe U-19 takımı ile Galatasaray'a karşı çıkacak olan antrenör Zeki Murat Göle, Şanlıurfa'daki mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe U19 takımıyla Süper Kupa maçına çıkacak olan Zeki Murat Göle, karşılaşma öncesi konuştu.



Tarihi bir gecede takımın antrenörü olacak olan Göle, "Bütün takımlarımız Avrupa'da olsun. Nisan, mayısa kadar devam edebilelim. Hedefimizde kupayı almak var. Avrupa'daki bu kritik müsabaka öncesi yüksek şiddetli bir maç oynamak zorunda tutulduk. Bunu doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

İki tane deplasmana gideceklerini belirten Zeki Murat Göle, "4 gün aralıklarla bizim mücadelemize sekte vuracaktı. A takımımızı biraz dinlendirip, genç takımımızla sahada olacağız. İnandığımız değerleri sonuna kadar göstermeye çalışacağız. Biz bunu tüm Türk paydaşları olarak aynı kefede değerlendirmek isterdik. Ancak herkesin aynı kefede olmadığını görüyoruz." görüşlerini aktardı.