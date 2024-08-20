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Zeynep Sönmez ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Zeynep Sönmez ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde Macar raket Dalma Galfi'yi yenerek ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre New York Queens'te bulunan USTA Billie Jean King National Tennis Center'de düzenlenen organizasyonda milli tenisçi, ilk tur eleme maçında 22 numaralı seribaşı Dalma Galfi ile karşılaştı.

Karşılaşmada Dalma Galfi'yi 6-3 ve 6-4 yenen Zeynep Sönmez, elemelerin ikinci turuna yükseldi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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