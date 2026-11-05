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Zeynep Sönmez, Hong Kong'da çeyrek finalde

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Zeynep Sönmez, Hong Kong'da çeyrek finalde
Başlık ResmiZeynep Sönmez, Hong Kong'da çeyrek finalde

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık'ta ikinci turda İngiliz Mika Stojsavljevic'i 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

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Dünya tekler sıralamasının 67. basamağında yer alan ay-yıldızlı tenisçi Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonun ikinci tur maçında tekler sıralamasının 411. sırasında yer alan Stojsavljevic'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP LIU

Milli tenisçi, çeyrek finalde dünya tekler sıralamasının 102. basamağında yer alan ABD'li Claire Liu ile karşılaşacak.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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