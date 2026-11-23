Avatr, üç elektrik motorlu 06T modelini dört lastiğin aynı anda basınç kaybettiği bir teste soktu. Markanın başkanı Yong Jun’un direksiyona geçtiği canlı yayında otomobil, 145 km/sa hızdaki denemenin ardından doğrultusunu koruyarak yavaşladı.

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Elektrikli otomobillerde gelişen şasi kontrol sistemleri, üreticilerin sıra dışı güvenlik gösterileriyle gündeme geliyor. Changan bünyesindeki Avatr da 06T modeliyle Çin’in Chongqing kentindeki Dianjiang test merkezinde bir canlı yayın gerçekleştirdi. Programın en dikkat çeken bölümünde, üç motorlu elektrikli station wagon’un dört lastiğinde eş zamanlı ani basınç kaybı oluşturuldu.

DÖRT LASTİK AYNI ANDA PATLADI

Kapalı test alanındaki denemede Avatr 06T, önce 145 km/sa hıza çıkarıldı. Ardından dört lastik de delinerek hızlı biçimde hava kaybetmeleri sağlandı. Paylaşılan sonuca göre otomobil belirgin bir doğrultu kaybı yaşamadan yavaşlamayı başardı.

Test sırasında direksiyonda Avatr Başkanı Yong Jun bulunuyordu. Gösterimde lastiklerin basınç kaybettiği anda otomobilin gövde hareketleri, izlediği hat ve yavaşlama sürecindeki kontrol edilebilirliği değerlendirildi. Açıklanan sonuçlar, denemenin gerçekleştirildiği kontrollü pist koşullarını yansıtıyor.

145 km hızla giderken dört lastiği birden patlattılar! Otomobilin tepkisi şaşırttı

ARKA AKSTAKİ İKİ MOTOR DENGEYİ DESTEKLİYOR

Avatr, testteki sonucu Taihang Intelligent Control 2.0 adlı kontrol sistemine bağlıyor. Şirketin açıklamasına göre sistem, dört tekerleğe uygulanan fren kuvvetini dağıtırken sağ ve sol taraf arasındaki tork farkını da dinamik olarak düzenliyor.

06T’nin arka aksında, sağ ve sol tekerlekleri ayrı ayrı kontrol edebilen iki elektrik motoru bulunuyor. Bu yapı, tekerleklerin dönüş hızı ve torkunun birbirinden bağımsız ayarlanmasına imkan veriyor.

Marka, lastiklerde ani basınç kaybı yaşandığında ortaya çıkan ve otomobili kendi ekseni etrafında döndürmeye çalışan etkinin, tekerlek bazında yapılan müdahalelerle dengelendiğini belirtiyor. Böylece motorların görevi hızlanmanın yanında gövde kararlılığına katkıda bulunmayı da kapsıyor.

220 KM/SA İDDİASI

Yong Jun, yayında 06T’nin 220 km/sa hızda da dört lastik kaybıyla başa çıkabildiğini söyledi.

Programda ayrıca hızlanma denemesi, pistte 240 km/sa sürüş ve 40 farklı yol yüzeyindeki değerlendirmeler yer aldı. Çarpışma laboratuvarında ise otomobile 50 km/sa hızda, yüzde 50 örtüşmeli önden çarpışma testi uygulandı.

145 km hızla giderken dört lastiği birden patlattılar! Otomobilin tepkisi şaşırttı

ÜÇ MOTORLU VERSİYON YAKLAŞIK 955 BEYGİR ÜRETİYOR

Avatr 06T’nin Performance versiyonunda önde bir, arkada iki elektrik motoru bulunuyor. Üreticinin teknik tablosuna göre toplam güç 712 kW’a, yaklaşık 955 beygire ulaşıyor. Toplam tork ise 996 Nm olarak açıklanıyor.

Markanın verilerine göre dört tekerlekten çekişli bu versiyon, 0’dan 100 km/sa hıza 2,78 saniyede çıkabiliyor ve 240 km/sa azami hıza ulaşıyor. Teknik tabloda 89,33 kWsa kapasiteyle listelenen batarya, 680 km menzil sağlıyor.

4.940 mm uzunluğundaki otomobilin genişliği 1.960 mm, aks mesafesi 2.940 mm. Beş kişilik model ailesinde, arka aksta iki motor kullanan arkadan itişli elektrikli seçenekler de bulunuyor. Bu versiyonların açıklanan menzilleri 652–741 km arasında değişiyor.

145 km hızla giderken dört lastiği birden patlattılar! Otomobilin tepkisi şaşırttı

06T’nin menzil uzatıcılı seçeneğinde ise 1,5 litrelik benzinli üniteye iki arka elektrik motoru eşlik ediyor. Bu versiyon için açıklanan toplam menzili 1.250 km.

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