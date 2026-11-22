Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Ti7 model SUV aracı, Land Rover Defender'ın tescilli tasarım haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği'nde yasaklandı. Hollanda'daki Lahey Bölge Mahkemesi, aracın AB ülkelerine ithalatını, üretimini ve satışını durdurma kararı aldı. BYD'nin Macaristan'daki fabrikasında gerçekleştirmeyi planladığı üretimi de etkileyen kararın ihlal edilmesi halinde şirkete 10 milyon Euro’ya kadar para cezası uygulanabilecek. BYD ise kararı temyize taşıyacağını duyurdu.

Özetle Kaydet a- | +A

Çin merkezli otomotiv devi BYD'nin Ti7 model SUV aracı, Avrupa'da hukuki engelle karşı karşıya kaldı. Land Rover'ın Defender modeline ait tescilli tasarım haklarının ihlal edildiği iddiasıyla açılan davada Hollanda'daki Lahey Bölge Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı verdi. Kararla birlikte aracın Avrupa Birliği ülkelerinde ithalatı, üretimi ve satışı yasaklandı.

LAND ROVER'IN TASARIM HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERİLDİ

Tata Motors bünyesinde faaliyet gösteren Jaguar Land Rover (JLR), BYD'nin Ti7 modelinin Defender'ın tasarım çizgilerini taklit ettiğini öne sürerek hukuki süreç başlattı. Davayı değerlendiren Lahey Bölge Mahkemesi, iki araç arasındaki benzerliklerin tüketicilerde genel görünüm açısından aynı izlenimi oluşturabileceğine hükmetti.

Mahkeme, kararında Defender'ın tasarımında öne çıkan köşeli gövde yapısı, düz tavan çizgisi, dik cam tasarımı, arka kapıya yerleştirilen yedek lastik ve karakteristik C sütunu paneli gibi ayrıntıları değerlendirdi.

BYD'nin farlar, ön ızgara, tampon, motor kaputu ve çamurluk kemerlerindeki farklılıklara ilişkin savunması ise mahkeme tarafından yeterli görülmedi.

Çinli otomobil devi BYD'ye Avrupa engeli! O modelin satışı yasaklandı

MACARİSTAN'DAKİ ÜRETİM PLANI DA ETKİLENECEK

İhtiyati tedbir kararı, BYD'nin Avrupa'daki iştiraklerine resmi tebligatın ulaşmasından bir hafta sonra yürürlüğe girecek. Yasak kapsamında Ti7 modelinin Avrupa Birliği ülkelerine ithal edilmesi, üretilmesi, satılması, depolanması ve teslim edilmesi engellenecek.

Kararın BYD'nin Macaristan'daki fabrikasını da kapsaması, şirketin Avrupa pazarına yönelik üretim planlarını etkiledi. Çinli üreticinin gelecek yılın başında seri üretime geçmeyi planladığı tesiste Ti7 modelinin üretimi de yasak kapsamına girdi.

Mahkeme, tedbir kararına uyulmaması halinde BYD'nin ilgili şirketlerine her ihlal günü için 100 bin euro veya her ihlal başına 25 bin euro para cezası uygulanmasına hükmetti. Toplam yaptırım tutarının 10 milyon Euro’ya kadar ulaşabileceği belirtildi.

Çinli otomobil devi BYD'ye Avrupa engeli! O modelin satışı yasaklandı

BYD KARARI TEMYİZE TAŞIYACAK

Mahkemenin kararına itiraz eden BYD, Ti7 modelinin tamamen kendi tasarım çalışmaları sonucunda geliştirildiğini ve Jaguar Land Rover'ın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini savundu.

Şirket yetkilileri, karara karşı temyiz yoluna başvuracaklarını ve hukuki haklarını kullanacaklarını açıkladı. Ancak temyiz süreci devam ederken Avrupa Birliği genelindeki yasak uygulanmaya devam edecek. JLR de fikri mülkiyet haklarını korumak amacıyla gerekli hukuki girişimlerde bulunduğunu bildirdi.

BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ SATIŞLAR YASAK KAPSAMINA ALINMADI

Lahey Bölge Mahkemesi, Jaguar Land Rover'ın tüm taleplerini kabul etmedi. BYD'nin Birleşik Krallık'taki iştiraki üzerinde yargı yetkisi bulunmadığına karar veren mahkeme, bu ülkedeki satışların yasaklanması talebini reddetti.

Böylece BYD'nin Birleşik Krallık'taki faaliyetleri mevcut kararın dışında kaldı. Şirketin bu ülkede müşteri teslimatlarına Ocak 2027'de başlaması planlanıyor.

Öte yandan JLR'nin geçici tedbir kararının ardından davayı esastan sürdürmek istemesi halinde altı ay içinde ana davayı açması gerekiyor.

Çinli otomobil devi BYD'ye Avrupa engeli! O modelin satışı yasaklandı

BYD'NİN AVRUPA SATIŞLARI İKİ KATINI AŞTI

Avrupa pazarındaki faaliyetlerini hızla genişleten BYD'nin satış rakamları da dikkat çekiyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre şirket, 2026'nın ilk dokuz ayında Avrupa'daki satışlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla artırarak 280 bin adedin üzerine çıkardı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala