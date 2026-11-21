Çinli otomobil üreticisi BYD'nin yeni bir şehir otomobili üzerinde çalıştığını gösteren patent görselleri ortaya çıktı. İki kapılı, yuvarlak hatlara sahip kompakt tasarımıyla dikkat çeken modelin Smart #2'ye rakip olabileceği değerlendiriliyor. Aracın tasarım ekibinde ise Audi ve Alfa Romeo geçmişiyle tanınan Wolfgang Egger de bulunuyor.

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Elektrikli otomobil pazarının önemli üreticilerinden BYD, küçük şehir otomobilleri segmentine yönelik yeni bir model geliştirebilir. Çin'de yayımlanan tasarım patenti, markanın mevcut modellerinden farklı gövde yapısına sahip iki kapılı minik bir otomobili gün yüzüne çıkardı.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından 10 Kasım 2026'da yayımlanan patentin başvurusunun 18 Aralık 2025'te yapıldığı belirtildi.

CN 310308323 S numarasıyla kaydedilen patentte aracın dış tasarımı gösterilirken modelin adı, motor özellikleri ve üretim planına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İKİ KAPILI TASARIMI DİKKAT ÇEKTİ

Patent görsellerinde yer alan otomobil, kısa ön ve arka çıkıntıları, yüksek tavan yapısı ve geniş cam yüzeyleriyle öne çıkıyor.

Her iki yanında tek kapı bulunan araçta, tekerleklerin gövdenin köşelerine yakın konumlandırıldığı görülüyor. Yuvarlatılmış gövde hatları ise otomobile alışılmışın dışında bir görünüm kazandırıyor.

Ön ve arka bölümde kullanılan C biçimini andıran aydınlatma grafikleri, tasarımın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer alıyor.

Görsellerde ayrıca geniş cam görünümlü kapı panelleri, belirgin arka çamurluklar, dört kollu jant kapakları ve tavan spoyleri bulunuyor.

Aracın tasarımında geleneksel yan aynalara ve belirgin kapı kollarına yer verilmemesi de dikkat çekiyor.

BYD'nin yeni otomobili ortaya çıktı: İki kapılı minik model Smart'a rakip olabilir

TASARIMIN ARKASINDA WOLFGANG EGGER VAR

Patent kayıtlarında beş tasarımcının ismi bulunuyor. Bu isimler arasında BYD'nin küresel tasarım çalışmalarını yöneten Wolfgang Egger de yer alıyor.

Daha önce Alfa Romeo, SEAT ve Audi bünyesinde görev yapan Egger, BYD'nin farklı otomobil serilerinde kullanılan tasarım dillerinin geliştirilmesinde rol üstleniyor.

Ancak yeni küçük otomobilin BYD'nin hangi ürün ailesine dahil edileceği henüz açıklanmadı.

SMART #2'YE RAKİP OLABİLİR

BYD'nin patent görsellerinde ortaya çıkan otomobili, kompakt boyutları ve iki kapılı gövde yapısıyla Smart #2'nin potansiyel rakiplerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Smart'ın iki koltuklu şehir otomobili konseptini elektrikli olarak yeniden yorumlayan Smart #2 için Avrupa'da 19 bin 990 eurodan başlayan erken sipariş fiyatları açıklanmıştı.

BYD'nin Avrupa'da satışa sunduğu küçük elektrikli modellerinden Dolphin Surf ise 3 bin 990 milimetre uzunluğa ve dört kişilik oturma kapasitesine sahip.

Yeni tasarımın ölçüleri açıklanmadığı için Dolphin Surf'ten ne kadar küçük olacağı henüz bilinmiyor.

ELEKTRİKLİ Mİ OLACAK?

Patent dosyasında aracın motor tipi, batarya kapasitesi, menzili ve koltuk sayısına ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor.

Bu nedenle iki kapılı otomobilin tamamen elektrikli olup olmayacağı ya da iki kişilik bir kabinle sunulup sunulmayacağı henüz kesinleşmedi.

BYD'nin söz konusu tasarımı seri üretime taşıyıp taşımayacağı da belirsizliğini koruyor. Şirketten modelin tanıtım tarihi veya satışa sunulacağı pazarlarla ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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