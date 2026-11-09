Defender’ı kopyalama iddiası: BYD’nin ofisleri arandı, dijital kayıtlara el konuldu

Jaguar Land Rover, BYD Ti7’nin geliştirilmesinde Land Rover Defender’a ait bazı teknik çözümlerin kullanıldığından şüpheleniyor. Mahkeme kararıyla BYD’nin Hollanda’daki iki ofisinde dijital kayıtlara el konuldu. Lahey’deki ön duruşma 11 Kasım’da yapılacak.

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Jaguar Land Rover ile BYD arasındaki fikri mülkiyet anlaşmazlığında, Ağustos ayında yapılan aramanın ayrıntıları ortaya çıktı. The Sunday Times’ın haberine göre mahkeme kararıyla hareket eden görevliler, BYD’nin Schiedam ve Hoofddorp’taki ofislerinde dijital kayıtlara el koydu. Aramanın amacı, Ti7’nin geliştirme sürecine ilişkin delil olabilecek belgeleri güvence altına almaktı.

JLR TEKNİK ÇÖZÜMLERİN DE İNCELENDİĞİNİ ÖNE SÜRÜYOR

Ti7, köşeli gövdesi, dik ön yüzü ve belirgin çamurlukları nedeniyle satışa çıktığından beri Defender’la karşılaştırılıyor. Jaguar Land Rover’ın iddiası ise aracın geliştirme sürecine uzanıyor. İngiliz üretici, BYD’nin bir Defender’ı sökerek bazı teknik çözümleri tersine mühendislikle incelediğinden ve bunları Ti7’de kullanmış olabileceğinden şüpheleniyor.



BYD’nin avukatları aramanın kapsamına itiraz ederek gerekenden fazla dosyaya el konulduğunu savundu. Her iki şirket de devam eden yargı süreci nedeniyle basına yorum yapmadı. Lahey’de 11 Kasım’da yapılması planlanan ön duruşmada mahkemenin, iddiaların yargılamada ele alınması için yeterli dayanak bulunup bulunmadığını değerlendirmesi bekleniyor.



Jaguar Land Rover, benzer bir anlaşmazlıkta 2019’da Çin’de Jiangling Holdings’e karşı açtığı davayı kazanmıştı. Pekin’deki mahkeme, Landwind X7’nin Range Rover Evoque’a özgü beş tasarım unsurunu kopyaladığına hükmetmiş ve modelin üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti.



BYD TI7’NİN İNGİLTERE FİYATI 47.995 STERLİN

Eylül 2025’te Çin’de Fang Cheng Bao markası altında satışa çıkan Ti7, orada beş koltuklu olarak sunuluyor. BYD, Avrupa ve Birleşik Krallık için üç sıralı, yedi koltuklu bir versiyon geliştirdi. Birleşik Krallık’ta ön siparişe açılan modelin ilk müşteri teslimatları Ocak 2027’de planlanıyor. 47.995 sterlinlik başlangıç fiyatıyla Ti7, 68.465 sterlinden başlayan yedi koltuklu Defender 110’dan 20.470 sterlin daha ucuz.



Birleşik Krallık’a gelecek dört tekerlekten çekişli Ti7, 1,5 litrelik turbo benzinli motoru iki elektrik motoruyla birleştiriyor. 402 HP toplam güç üreten şarj edilebilir hibrit sistem, 35,6 kWh kapasiteli bataryayla elektrikli sürüşte 119 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor. BYD, Çin’de nisan ayında modelin tamamen elektrikli versiyonunu da satışa çıkardı. Bu versiyonun menzili Çin’in CLTC ölçümüne göre 755 kilometreye kadar çıkıyor.

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