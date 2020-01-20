Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Kamyon ve otobüs faaliyetleri Mercedes-Benz Türk AŞ şirketi altında yürütülmeye devam ederken otomobil ve hafif ticari araçlar ise yeni kurulan Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. AŞ altında yürütülmeye başlandı. Şirket 2019’da kamyon ve otobüs pazarında liderliğini korurken, Türkiye’de ürettiği kamyon ve otobüsleriyle yıl içerisinde ülke ekonomisine 1,3 milyar avroya yakın ihracat geliri sağladı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Süer Sülün yaptığı yıllık değerlendirmede 2019’u otobüs ve kamyon pazarlarında bir kez daha lider olarak kapattıklarını hatırlatarak “Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sürdürülebilir büyümeye odaklanarak üretim ve ihracat faaliyetlerimizi sürdürdük. Yine 2019 yılı içinde Aksaray’dan 275.000’inci kamyonumuzu, Hoşdere’den de 90.000’inci otobüsümüzü banttan indirdik. Artan araç çeşitliliğimize paralel olarak yedek parçaları araç sahiplerine çok daha hızlı ve eksiksiz bir şekilde ulaştırmak adına 8 milyon avroluk teknoloji ve inovasyon yatırımımızla ‘Türkiye’nin En Büyük Yedek Parça Dağıtım Merkezlerinden birini hizmete aldık. Kamu bankaları tarafından ekim ayında yürürlüğe alınan ‘Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi’ sayesinde kamyon ve otobüs satışlarımız olumlu bir ivme yakaladı. Bu desteğin 2020 yılının ilk üç ayında da devam edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyor, yıl boyunca sürdürülmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.