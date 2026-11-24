Lynk & Co, 07 GT’nin dayanıklılığını göstermek için otomobili 70 km/sa hızla bir uçurumdan aşağı gönderdi. Altı kez takla atan aracın dört kapısının da açılabildiği açıklandı.

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Çinli otomobil üreticileri, araçlarının güvenliğini göstermek için alışılmış çarpışma senaryolarının dışına çıkmaya devam ediyor. Geely bünyesindeki Lynk & Co’nun son gösterisinde bu kez 07 GT adlı station wagon model, bir rampadan geçerek uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Çin’in Zhangjiakou kentinde düzenlenen etkinlikte gerçekleştirilen deneme, otomobili art arda farklı darbelere maruz bıraktı. Markanın paylaştığı sonuca göre araç altı kez takla attıktan sonra durdu ve dört kapısı da açılabildi.

ÖNCE DALGALI YOL, ARDINDAN UÇURUM

Testin ilk bölümünde 07 GT, 100 metre uzunluğundaki art arda yükselip alçalan bir yol düzeninden 60 km/sa hızla geçirildi. Bu aşamada süspansiyon ve gövde, tekrarlanan darbelere maruz kaldı. Ardından otomobil, 70 km/sa hızla uçurum kenarındaki rampaya yönlendirildi. Havalanmasının ardından ön bölümüyle zemine çarpan araç, eğimli arazide yuvarlanarak ilerledi. Denemede, üretim modelinin özelliklerini taşıyan bir otomobil kullanıldığı belirtildi.

Bu yöntemle tek bir çarpışmanın ardından oluşan hasardan daha fazlasının gösterilmesi amaçlandı. Otomobilin farklı yönlerden aldığı darbeler sonrasında gövdenin ve koruma sistemlerinin nasıl davrandığı öne çıkarıldı.

70 km/sa hızla uçurumdan gönderildi: Lynk & Co 07 GT altı kez takla attı

DÖRT KAPI DA AÇILDI

Gösterinin en dikkat çekici bölümü, otomobil durduktan sonra kapılarının açılması oldu. Lynk & Co, dört kapının da kullanılabilir durumda kaldığını bildirdi. Kaza sonrasında kapıların açılabilmesi, araçtan çıkış ve dışarıdan müdahale açısından önem taşıyor.

Araçta ön cam ve yan camlar büyük ölçüde bütünlüğünü korurken cam tavanda çatlaklar oluştu; tavan camı kabinin içine çökmedi. Üretici ayrıca perde hava yastıklarının altı saniyeden uzun süre basıncını koruduğunu açıkladı. Bununla birlikte kapıların açılması veya kabinin dışarıdan sağlam görünmesi, yolcuların maruz kalacağı kuvvetleri tek başına ortaya koymuyor. Yaralanma riskini değerlendirmek için darbe sırasında insan vücudunun farklı bölgelerine aktarılan yüklerin de ölçülmesi gerekiyor.

70 km/sa hızla uçurumdan gönderildi: Lynk & Co 07 GT altı kez takla attı

GÖSTERİDEN GÜVENLİK YILDIZI ÇIKMIYOR

Euro NCAP gibi bağımsız kuruluşların değerlendirmelerinde, sensörlerle donatılmış test mankenlerinden alınan veriler kullanılıyor. Baş, göğüs ve diğer vücut bölgelerindeki ölçümler, otomobilin yolcularını ne ölçüde koruyabildiğinin belirlenmesine yardımcı oluyor.

Uçurumdan yuvarlanma gösterisinde ise arazinin biçimi, zeminin yapısı ve aracın her darbede hangi açıyla çarptığı sonucu etkiliyor. Bu nedenle denemenin sonucu, standart koşullarda test edilmiş başka otomobillerle doğrudan karşılaştırılabilecek bir güvenlik puanı sunmuyor.

70 km/sa hızla uçurumdan gönderildi: Lynk & Co 07 GT altı kez takla attı

07 GT, markanın station wagon gövdeli modeli olarak EM-P şarj edilebilir hibrit sistemi kullanıyor. Otomobilde 1,5 litre turbo benzinli motor, elektrik motorları ve 28,3 kWsa kapasiteli batarya bir araya geliyor.

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