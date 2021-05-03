Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tüm dünyada birçok sektör gibi otomotiv endüstrisini de derinden etkileyen pandemi, yaşanan çip krizi ile tam bir kriz ortamına neden oldu. Dev markaların üretimde yaşadıkları çip tedarik sıkıntısı arka arkaya kapanmalara neden olmaya devam ediyor. Hafta içi düzenledikleri basın toplantısında önemli açıklamalar yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanlı Albert Saydam, gündemdeki birçok sıkıntıya rağmen 2021 senesinde 2020’ye göre bir iyileşme beklediklerini açıkladı. Saydam “Bu iyileşme, pandeminin ilk günlerinde söylenen “2019’u 2021’de yakalarız” söyleminden biraz uzak. Küresel anlamda daha uzun vadeli tahminlere bakıldığında daha kötümser bir tablo var. Son 3 yılda dünya, Avrupa ve ülkemizde üretim daralmış durumda ama bu sene 2020 yılına göre ortalama yüzde 13’lük bir küresel büyüme bekleniyor” dedi. Ocak-mart döneminde tedarik sanayisinin ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 arttığını ifade eden Saydam “Biz tedarikçiler çeşitli ürünlere ve çeşitli ülkelere ürün verdiğimizden dolayı ana sanayi üreticilerinden daha az etkilenebiliyoruz. 2021’de 31,5 milyar dolarlık ihracata ulaşarak iki sene önceki 32 milyar dolar çizgisine yaklaşmak hedefindeyiz” şeklinde konuştu.

Tedarik sanayisi temsilcilerinin, ana sanayiden beklentisinin kısa-uzun vadeli planlamaların paylaşması yönünde olduğunu dile getiren Saydam “Duruş ve kalkışlar yerine orta hızda bir üretim yapmak bizim açımızdan kritik. Örneğin, bir hafta önce Ford Otosan’ın duyurduğu duruş kararı bizim için biraz sürpriz oldu. Bu gibi ani duruş veya başlangıç kararları bizleri zorluyor. Üyelerimizin yüzde 55’i ana sanayinin ani duruş kararlarından dolayı cirolarında düşüş yaşayacağını tahmin ediyor. Öte yandan, tedarik sanayisi temsilcilerinin yüzde 25’i ise ani duruş kararlarından ötürü cirolarında artış yaşayacağını kaydediyor. Bu da tedarik sanayimizin farklı pazarlara girdiğini gösteriyor” dedi.