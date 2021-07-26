Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığınca yayımlanan ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na göre olası bir sınırda karbon düzenlemesinin Gümrük Birliği ile AB’ye sağlanan entegrasyona zarar vermemesini temin etmek amacıyla AB politikalarıyla uyumlu bir şekilde atılabilecek adımların değerlendirilmesine yönelik eylemler ortaya konulacak. Sınırda karbon düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını desteklemek amacıyla ülkenin yol haritası veya faaliyetleri belirlenecek.

Atılması gereken adımları içeren yol haritası oluşturulacak ve bunları destekleyecek teşvik mekanizmaları kurulacak. Düzenlemenin enerji ve kaynak yoğun sektörlere etkileri modellenerek sektör bazında çalışılacak. Sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik sistem, ihtiyaçlara göre geliştirilecek. Geliştirilecek olan sistem, kurulması durumunda, AB Emisyon Ticaret Sistemi’yle uyumlu olacak. Sera gazı salımlarını azaltmak için Türkiye’de de ulusal bir karbon fiyatlandırma mekanizması kurulmasına yönelik değerlendirme çalışmaları yapılacak.

Dünya'nın nefesi tükeniyor: Karbondioksit oranı 63 yılın zirvesinde Dünya'nın atmosferindeki karbondioksit (CO2) oranı ölçüldü. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça endişe verici.