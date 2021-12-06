Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) verilerine göre kasım ayında toplam yüzde 24,9’luk kayıp yaşanırken, sadece otomobil pazarı yüzde 33,2 oranında azaldı. Hafif ticari araç pazarında ise yüzde 9,2'lik bir artış gözle çarpıyor. Pazarın toplam satışlarının neredeyse yüzde 90’lık bölümü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentleri ile hacim oluştururken gövde tiplerinde hâlâ sedan otomobiller zirvedeki yerini koruyor. Benzinli otomobiller yüzde 66,1 ile dizel otomobillere göre tercihte önceliğin sağlarken, hibrit otomobiller ise LPG'li modelleri geride bıraktı. Ocak-kasım ayı boyunca sektör tam 45.190 adet hibrit, 2.415 adet ise tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleştirirken otomatik şanzımanlı modeller yüzde 76'lık payla manuel şanzımanlı modellerin önünde gidiyor.

Türkiye'nin ilk hibrit enerji santrali Cengiz Holding, Türkiye'nin ilk hibrit enerji santralini kurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Holding, Bingöl'de geçen yıl elektrik üretimine başlayan ve 510 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi’ne 80 megavatlık güneş enerji santralini (GES) de ekledi.

Hibrit satışları arttıkça dizelin tahtı sallanıyor Türkiye’de bu yılın ilk 5 ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 72 büyürken hibrit araçlar öne çıktı. Benzinli araç satışlarının yüzde 103 artış gösterdiği bu dönemde hibrit araçlarda artış yüzde 554,5’i buldu. Dizel araçlar ise pazar payını sadece yüzde 2,2 arttırabildi.