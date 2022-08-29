Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tüketicilerin birçok marka ve modelde sıfır kilometre araca ulaşmakta sıkıntı yaşamasına karşın, ODD verilerinde otomobil satışlarında son 2 yıla göre belirgin bir düşüş olmadığının altını çizen RS Oto Yöneticisi Fatih Yanık “Mayıs, haziran ve temmuz ayları için 2020 yılında 190 bin, 2021’de 181 bin, 2022’de ise 198 bin adet binek ve haﬁf ticari araç satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Yani şunu diyebiliriz; sıfır araç var ve satılmış. Ancak nihai tüketici bu araçlara ulaşamamış. Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır. İkinci elde ise panik satışlar dışında ÖTV söylentileri sebebiyle bir durgunluk vardı ve ekspertiz girişlerinde geçen seneye oranla yüzde 50 düşüş gözlemledik. Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar ikinci elde ﬁ yatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir” ifadelerini kullandı. Öte yandan 6 ay 6.000 km tespitinin nasıl ve kimin tarafından yapılacağı konusunda sektörün açıklama beklediğini sözlerine ekleyen Yanık “Tespitinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli ekspertiz noktalarında, noter satış öncesinde yapılması daha uygun olacaktır” dedi.

Sıfır araç satışlarındaki yeni düzenleme, ikinci el otomobillerin ateşini aldı İkinci el otomobillere getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ile hem esnafın hem de vatandaşın yüzü güldü. Getirilen düzenleme ile fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerinin önü kesiliyor. “Bayilerde sıfır arabalar bulabileceğiniz için fiyatlar da yerinde sabit kalmış olacak” diyen Sadrettin Köseoğlu, “Bu hem vatandaş ve esnaflar için uzun vadede iyi bir durum” dedi.

İkinci el oto satışına ekspertiz zorunluluğu Manşetimiz, bakanlığı harekete geçirdi. Sıfır oto satışında 'noter onaylı ekspertiz raporu' istenecek.