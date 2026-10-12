Aile otomobili pick-up’a dönüşüyor! Fiat’tan tek gövdede üç farklı dünya
Fiat, SUV, MPV ve pick-up özelliklerini buluşturan Multiplay konseptini tanıttı. Hareketli arka bölümü sayesinde dört koltuklu, açık kasalı bir araca dönüşebilen Multiplay; çok amaçlı kabini, bisiklet taşıyıcısına dönüşen spoyleri ve evcil hayvanlara özel detaylarıyla dikkat çekiyor.
FİAT’TAN “ÜÇÜ BİR ARADA” OTOMOBİL
Fiat, Paris Otomobil Fuarı öncesinde düzenlenen Stellantis etkinliğinde Multiplay konseptini sahneye çıkardı. SUV görünümünü MPV’lerin geniş ve kullanışlı iç mekânıyla birleştiren araç, gerektiğinde bir pick-up’ın açık yükleme alanını da sunuyor.
Konseptin çıkış noktasında, ailelerin gün içinde değişen yolcu ve eşya taşıma ihtiyaçları bulunuyor. Multiplay, aynı gövdeyi farklı kullanım senaryolarına uyarlama fikriyle geliştirildi.
AÇILAN KASADA BİSİKLETE DE HACİMLİ EŞYALARA DA YER VAR
Dönüşümün ardından ortaya çıkan açık kasa; bisiklet, spor ekipmanı ve hacimli eşyaları taşımak için kullanılabiliyor. Bölünmüş arka kapak ve geri çekilebilir kasa örtüsü de bu alanı tamamlıyor.
Yükleme bölümündeki modüler zemin, taşınan eşyaların sabitlenmesine yardımcı oluyor. Böylece konseptin değişimi yalnızca dış görünüşle sınırlı kalmıyor; açılan bölüm, farklı yüklerin taşınmasına uygun ayrıntılarla destekleniyor.
ARKA SPOYLERİN GİZLİ BİR GÖREVİ VAR
Multiplay’de birden fazla işlev üstlenen parçalardan biri de arka spoyler. Tasarımın bu bölümü, döndürüldüğünde iki bisiklet taşıyabilen bir aparata dönüşüyor.
Bu özellik, aracın spor ve açık hava etkinliklerine yönelik kullanımını destekliyor. Gövdenin bir parçasının taşıma ekipmanına dönüşmesi, konseptin çok amaçlı tasarım anlayışını ortaya koyuyor.
6+1 DÜZENİNDEKİ “+1” BİLDİĞİNİZ KOLTUKLARDAN DEĞİL
4,45 metre uzunluğundaki Multiplay, aile kullanımında altı koltuğun yanında “Petsenger” adı verilen modüler bir bölüm sunuyor. Ancak “6+1” ifadesindeki ek bölüm, alışılmış bir yedinci yolcu koltuğunu anlatmıyor.
Bu alan; çocuk koltuğu bağlantı bölümü, evcil hayvan alanı, küçük masa veya eşya gözü olarak değerlendirilebiliyor. Kabindeki düzen, böylece yalnızca yolcu sayısına göre değil, kullanım ihtiyacına göre de değişebiliyor.
EVCİL HAYVANLAR İÇİN ÖZEL AYRINTILAR
Multiplay’in kabininde evcil hayvanlarla yolculuğa yönelik detaylar da bulunuyor. Kapıya yerleştirilen katlanabilir mama kabı, ihtiyaç duyulduğunda açılarak kullanılabiliyor.
Petsenger minderinin dış bölümünden ayrılan bir parça ise tasma işlevi görüyor. Bu ayrıntılar, evcil hayvanlara ayrılan alanı tamamlayan pratik çözümler arasında yer alıyor.
ÖN YOLCU KOLTUĞU DİNLENME ALANINA DÖNÜŞÜYOR
Ön yolcu koltuğu, araç park hâlindeyken “Sunseat” adı verilen düzene geçebiliyor. Ön panelin sırt desteği olarak kullanıldığı bu yerleşim, panoramik tavanın altında uzanmaya uygun bir alan oluşturuyor.
Kabindeki ekran da araç kapatıldığında görünümünü gizleyen bir tasarıma sahip. Multiplay’in iç mekânında, yolculuk sırasında kullanılan donanımların yanında mola anlarına yönelik çözümler de öne çıkıyor.
KISA KAPUT, YÜKSEK GÖVDE VE SUV GÖRÜNÜMÜ
Multiplay’in dış tasarımında kısa kaput, geniş cam alanları ve yüksek gövde dikkat çekiyor. Çamurlukların çevresindeki plastik kaplamalar, aracın SUV karakterini güçlendiriyor.
Piksel biçimli LED aydınlatmalar ise tasarımın belirgin unsurları arasında bulunuyor. Konsept, bu dış görünümü değişken kabin ve açık kasaya dönüşebilen arka bölümle bir araya getiriyor.
MULTIPLA’NIN MİRASI BU KEZ GÖVDEYE UZANIYOR
Multiplay’in adı ve iç mekân yaklaşımı, Fiat’ın Multipla geçmişine dayanıyor. 1950’lerdeki 600 Multipla, yaklaşık 3,5 metrelik gövdede altı kişiye yer sunuyordu. 1998’deki Multipla ise dört metreden kısa uzunluğuna rağmen iki sıra hâlinde altı koltuk taşıyordu.
Yeni konsept de sınırlı dış boyutlar içinde kullanışlı alan oluşturma anlayışını sürdürüyor. Bu kez değişkenlik, koltuk yerleşiminin ötesine geçerek otomobilin gövdesine kadar uzanıyor.