Aile otomobili pick-up’a dönüşüyor! Fiat’tan tek gövdede üç farklı dünya

MULTIPLA’NIN MİRASI BU KEZ GÖVDEYE UZANIYOR

Multiplay’in adı ve iç mekân yaklaşımı, Fiat’ın Multipla geçmişine dayanıyor. 1950’lerdeki 600 Multipla, yaklaşık 3,5 metrelik gövdede altı kişiye yer sunuyordu. 1998’deki Multipla ise dört metreden kısa uzunluğuna rağmen iki sıra hâlinde altı koltuk taşıyordu.

Yeni konsept de sınırlı dış boyutlar içinde kullanışlı alan oluşturma anlayışını sürdürüyor. Bu kez değişkenlik, koltuk yerleşiminin ötesine geçerek otomobilin gövdesine kadar uzanıyor.