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T-Otomobil

Alfa Romeo almak isteyenlere güncel rehber: Ekim 2026 fiyat listesi

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Alfa Romeo almak isteyenlere güncel rehber: Ekim 2026 fiyat listesi
Başlık ResmiAlfa Romeo almak isteyenlere güncel rehber: Ekim 2026 fiyat listesi

Alfa Romeo için bütçe hesabı yapanların odağında ekim ayının güncel fiyatları var. Markanın Türkiye’deki modellerinin Ekim ayı satış fiyatları belli oldu.

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Otomobil satın alırken kimi kullanıcı bagaj hacmini, kimi yakıt tüketimini, kimi de direksiyon başında hissedeceklerini ön planda tutuyor. Alfa Romeo ise kendine özgü tasarımı ve sportif otomobil geleneğiyle bu tercihlerde ayrı bir yere sahip. Ancak bir modele karar vermek, hangi versiyonun alınacağını belirlemek için tek başına yeterli değil. Motor ve donanım seçimi, aynı otomobil için ayrılması gereken bütçeyi önemli ölçüde değiştirebiliyor.

Ekim 2026 Alfa Romeo fiyatları, modellerin giriş seviyesinden üst donanımlarına kadar uzanan seçenekleriyle güncellendi.

Alfa Romeo almak isteyenlere güncel rehber: Ekim 2026 fiyat listesi
Başlık ResmiAlfa Romeo almak isteyenlere güncel rehber: Ekim 2026 fiyat listesi

İşte Alfa Romeo Ekim ayı fiyat listesi…

MODELDONANIMVİTESYAKITFİYAT
JUNIOR ELETTRICASpeciale+Çift Kavramalı OtomatikElektrik2.474.300 TL
JUNIOR IBRIDASPECIALE+Çift Kavramalı OtomatikBenzinli Hibrit2.668.200 TL
TONALE HYBRID 175SpecialeDCT (Otomatik)Benzinli Hibrit4.247.400 TL
TONALE DIESEL 130TiDCT (Otomatik)Dizel3.725.700 TL

Marka bazı modellerinin 2025 yılı versiyonlarını da satıyor.

MODELDONANIMVİTESYAKITFİYAT
JUNIOR ELETTRICACore Elektrik2.188.710 TL
JUNIOR IBRIDACoreÇift Kavramalı OtomatikBenzinli Hibrit2.124.500 TL
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Cupra fiyat listesi Ekim 2026: Modellerin güncel satış fiyatları
T-OTOMOBİL

Cupra fiyat listesi Ekim 2026: Modellerin güncel satış fiyatları
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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