Alfa Romeo için bütçe hesabı yapanların odağında ekim ayının güncel fiyatları var. Markanın Türkiye’deki modellerinin Ekim ayı satış fiyatları belli oldu.

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Otomobil satın alırken kimi kullanıcı bagaj hacmini, kimi yakıt tüketimini, kimi de direksiyon başında hissedeceklerini ön planda tutuyor. Alfa Romeo ise kendine özgü tasarımı ve sportif otomobil geleneğiyle bu tercihlerde ayrı bir yere sahip. Ancak bir modele karar vermek, hangi versiyonun alınacağını belirlemek için tek başına yeterli değil. Motor ve donanım seçimi, aynı otomobil için ayrılması gereken bütçeyi önemli ölçüde değiştirebiliyor.

Ekim 2026 Alfa Romeo fiyatları, modellerin giriş seviyesinden üst donanımlarına kadar uzanan seçenekleriyle güncellendi.

Alfa Romeo almak isteyenlere güncel rehber: Ekim 2026 fiyat listesi

İşte Alfa Romeo Ekim ayı fiyat listesi…

MODEL DONANIM VİTES YAKIT FİYAT JUNIOR ELETTRICA Speciale+ Çift Kavramalı Otomatik Elektrik 2.474.300 TL JUNIOR IBRIDA SPECIALE+ Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit 2.668.200 TL TONALE HYBRID 175 Speciale DCT (Otomatik) Benzinli Hibrit 4.247.400 TL TONALE DIESEL 130 Ti DCT (Otomatik) Dizel 3.725.700 TL

Marka bazı modellerinin 2025 yılı versiyonlarını da satıyor.

MODEL DONANIM VİTES YAKIT FİYAT JUNIOR ELETTRICA Core Elektrik 2.188.710 TL JUNIOR IBRIDA Core Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit 2.124.500 TL

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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