Alfa Romeo almak isteyenlere güncel rehber: Ekim 2026 fiyat listesi
Alfa Romeo için bütçe hesabı yapanların odağında ekim ayının güncel fiyatları var. Markanın Türkiye’deki modellerinin Ekim ayı satış fiyatları belli oldu.
Otomobil satın alırken kimi kullanıcı bagaj hacmini, kimi yakıt tüketimini, kimi de direksiyon başında hissedeceklerini ön planda tutuyor. Alfa Romeo ise kendine özgü tasarımı ve sportif otomobil geleneğiyle bu tercihlerde ayrı bir yere sahip. Ancak bir modele karar vermek, hangi versiyonun alınacağını belirlemek için tek başına yeterli değil. Motor ve donanım seçimi, aynı otomobil için ayrılması gereken bütçeyi önemli ölçüde değiştirebiliyor.
Ekim 2026 Alfa Romeo fiyatları, modellerin giriş seviyesinden üst donanımlarına kadar uzanan seçenekleriyle güncellendi.
İşte Alfa Romeo Ekim ayı fiyat listesi…
|MODEL
|DONANIM
|VİTES
|YAKIT
|FİYAT
|JUNIOR ELETTRICA
|Speciale+
|Çift Kavramalı Otomatik
|Elektrik
|2.474.300 TL
|JUNIOR IBRIDA
|SPECIALE+
|Çift Kavramalı Otomatik
|Benzinli Hibrit
|2.668.200 TL
|TONALE HYBRID 175
|Speciale
|DCT (Otomatik)
|Benzinli Hibrit
|4.247.400 TL
|TONALE DIESEL 130
|Ti
|DCT (Otomatik)
|Dizel
|3.725.700 TL
Marka bazı modellerinin 2025 yılı versiyonlarını da satıyor.
|MODEL
|DONANIM
|VİTES
|YAKIT
|FİYAT
|JUNIOR ELETTRICA
|Core
|Elektrik
|2.188.710 TL
|JUNIOR IBRIDA
|Core
|Çift Kavramalı Otomatik
|Benzinli Hibrit
|2.124.500 TL