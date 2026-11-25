Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ekim ayında yüzde 56,1 artarken en çok tercih edilen modellerin sıralamasında zirve değişti. Skoda Elroq, Renault 5 E-Tech'i geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Eylül ayının lideri Tesla Model Y ise dördüncü sıraya gerilemesine rağmen yılın ilk 10 ayındaki açık ara üstünlüğünü korudu.

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Avrupa’da elektrikli otomobil satışlarının büyüdüğü ekim ayında, modeller arasındaki sıralama da değişti. Dataforce’un ön verilerine göre Skoda Elroq, Renault 5 E-Tech’i 451 adet farkla geride bırakarak ayı ilk sırada tamamladı.

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerindeki pazarın yaklaşık yüzde 98’ini kapsayan ön sayım, aylık liderlikle yılın toplamındaki liderliğin farklı modellerde olduğunu gösteriyor. Elroq ekimde zirveye çıkarken Tesla Model Y, Ocak-Ekim dönemindeki avantajını sürdürdü.

ELROQ SATIŞLARI GERİLESE DE ZİRVEYE ÇIKTI

Skoda Elroq’un ekim ayındaki tescilleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 geriledi. Buna rağmen ulaştığı 9.384 adet, elektrikli otomobiller arasında ilk sırayı almasına yetti. İkinci sıradaki Renault 5 E-Tech de yıllık bazda yüzde 4,5 düşüş yaşayarak 8.933 tescilde kaldı.

Üçüncü sıradaki BMW iX1 ise farklı bir tablo ortaya koydu. Tescillerini yüzde 36,8 artıran model, 8.359 adede ulaştı. Böylece 8.309 adetlik Tesla Model Y’yi yalnızca 50 otomobil farkla geçti.

Listenin devamında elektrikli Mercedes-Benz GLC, Skoda Enyaq ve Volkswagen ID.4 sıralandı. BMW iX3 sekizinci, Volkswagen ID.7 dokuzuncu olurken Renault Twingo E-Tech, 6.870 tescille ilk 10’u tamamladı. Renault böylece iki şehir otomobiliyle üst sıralarda yer aldı.

Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili değişti

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Sıra Model Tescil adedi 1 Skoda Elroq 9.384 2 Renault 5 E-Tech 8.933 3 BMW iX1 8.359 4 Tesla Model Y 8.309 5 Mercedes-Benz GLC Elektrik 7.858 6 Skoda Enyaq 7.561 7 Volkswagen ID.4 7.546 8 BMW iX3 7.394 9 Volkswagen ID.7 7.011 10 Renault Twingo E-Tech 6.870

Tesla Model Y, Eylül’de 40.971 tescile ulaşarak yalnızca elektrikliler arasında değil, tüm motor seçeneklerini kapsayan Avrupa otomobil pazarında da ilk sıraya yerleşmişti. Ekim’deki 8.309 adetlik sonuç, bu yüksek seviyenin belirgin biçimde altında kaldı.

Model Y’nin ekim tescilleri, bir önceki aya göre gerilerken Ekim 2025’e göre yüzde 51,2 arttı.

Tesla’nın Avrupa teslimatlarını ağırlıklı olarak çeyrek sonlarında gerçekleştirmesi, aylık sonuçlarda dalgalanmalara neden oluyor. Eylül’ün ardından yeni çeyreğin ilk ayı olan Ekim’de yaşanan değişim de bu teslimat düzeniyle birlikte değerlendiriliyor.

İLK 10 AYDA MODEL Y’NİN FARKI 77 BİNİ AŞIYOR

Ocak-Ekim toplamında Tesla Model Y, 175.862 tescille Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili konumunda. İkinci sıradaki Skoda Elroq’un 98.726 adetlik sonucuyla arasındaki fark 77.136 otomobil.

Tesla Model 3 ise 92.134 adetle üçüncü sırada bulunuyor. Aylık listede ikinci olan Renault 5 E-Tech, ilk 10 ay toplamında 77.927 adetle dördüncü, Skoda Enyaq ise 68.959 adetle beşinci sırada yer alıyor.

Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili değişti

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ACEA’nın 24 Kasım’da yayımladığı daha geniş kapsamlı pazar raporu, elektrikli otomobillerdeki büyümeyi doğruluyor. AB, EFTA ve Birleşik Krallık toplamında ekim ayında 352.026 bataryalı elektrikli otomobil tescil edildi. Geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 56,1 oldu.

Bu otomobillerin toplam yeni otomobil pazarındaki payı yüzde 20,7’den yüzde 31,2’ye yükseldi. Aynı dönemde tüm motor seçeneklerini kapsayan otomobil pazarı yüzde 3,4 büyüdü.

Yılın ilk 10 ayında ise aynı coğrafyadaki elektrikli otomobil tescilleri 2.901.643 adede ulaştı. Yıllık artış yüzde 43,5 olurken elektriklilerin toplam pazardaki payı yüzde 18,4’ten yüzde 24,8’e çıktı.

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