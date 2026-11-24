Avrupa Birliği, Avrupalı otomobil üreticilerini korumak amacıyla aralarında Türkiye, Çin, ABD ve Japonya'nın da bulunduğu 9 ülkeden ithal edilen hibrit otomobillere geçici kota getirdi. 1 Aralık'ta başlayacak uygulama 200 gün sürecek. Türkiye'ye ayrılan 126 bin 320 araçlık kotanın mevcut ortalama sevkiyatın yüzde 11 üzerinde olması nedeniyle düzenlemenin Türkiye'nin ihracatını sınırlaması beklenmiyor. Karar en fazla Çin'i vuracak.

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Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupalı otomobil üreticilerini artan ithalat karşısında korumak amacıyla yeni bir adım attı.

Belirli yeni hibrit otomobillerin ithalatına geçici koruma tedbiri getiren uygulama tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nde yayımlandı.

Düzenleme kapsamında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden ithal edilen hibrit otomobillere ülke bazında kota uygulanacak.

200 GÜN SÜRECEK

1 Aralık 2026'da yürürlüğe girecek kota uygulaması, 18 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.

Toplam 200 gün sürecek düzenleme kapsamında şu ülkelerden yapılan ithalata kota uygulanacak: Çin-Japonya-Türkiye-İngiltere-Güney Kore-Meksika-Fas-Sırbistan-ABD.

Tedbir, şarj edilebilir hibrit otomobillerin yanı sıra elektrik motorunun aracın hareketine katkı sağladığı hafif hibrit otomobilleri de kapsayacak.

Belirlenen dönemlerde kotanın dolması halinde kapsama giren araçların AB'ye ithalatına izin verilmeyecek. Kullanılmayan kota ise bir sonraki döneme devredilecek.

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TÜRKİYE EN YÜKSEK ÜÇÜNCÜ KOTAYI ALDI

Düzenleme kapsamında Türkiye, Çin ve Japonya'nın ardından en yüksek üçüncü kotanın ayrıldığı ülke oldu.

Türkiye menşeli araçlar için 1 Aralık-28 Şubat döneminde 56 bin 844, 1 Mart-31 Mayıs döneminde 58 bin 107 ve 1-18 Haziran döneminde 11 bin 369 olmak üzere toplam 126 bin 320 araçlık kota ayrıldı.

Dönem Araç kotası 1 Aralık 2026 - 28 Şubat 2027 56.844 1 Mart - 31 Mayıs 2027 58.107 1-18 Haziran 2027 11.369 Toplam 126.320

TÜRKİYE'NİN İHRACATINI ETKİLEMESİ BEKLENMİYOR

AB Komisyonu'nun verilerine göre birlik, Temmuz 2025-Haziran 2026 döneminde Türkiye'den tedbir kapsamına giren 207 bin 454 hibrit otomobil ithal etti.

Söz konusu dönemdeki ortalama sevkiyat hızı, kota uygulamasının geçerli olacağı 200 günlük süreye uyarlandığında yaklaşık 113 bin 700 araca karşılık geliyor.

Türkiye'ye ayrılan 126 bin 320 araçlık kota ise bu seviyenin yaklaşık yüzde 11 üzerinde bulunuyor.

Böylece Türkiye'nin mevcut ortalama sevkiyatına kıyasla yaklaşık 12 bin 620 araçlık ilave kota alanı bulunuyor.

İhracatın mevcut hızında devam etmesi ve sevkiyatların dönemlere dengeli dağılması halinde yeni düzenlemenin Türkiye'nin AB'ye hibrit otomobil ihracatını sınırlaması beklenmiyor.

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KOTADAN EN FAZLA ÇİN ETKİLENECEK

AB'nin uygulamaya koyacağı geçici koruma tedbirinin en fazla Çin'den yapılan hibrit otomobil ithalatını sınırlaması bekleniyor.

Meksika, Fas ve Sırbistan'dan yapılan ithalatın da bu ülkeler için belirlenen kotaların yıllıklandırılmış karşılığının üzerinde olduğu görülüyor.

HİBRİT OTOMOBİL İTHALATI YÜZDE 39,5 ARTTI

AB Komisyonu'nun verileri, son dönemde birliğin hibrit otomobil ithalatında hızlı bir artış yaşandığını ortaya koydu.

2026 yılının ilk 7 ayında hibrit otomobil ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,5 arttı. Söz konusu artışta Çin öne çıktı.

AB Komisyonu, ithal hibrit otomobillerin Avrupa'da üretilen araçlara kıyasla daha düşük fiyatlarla satıldığını belirtti.

Komisyon, bu durumun Avrupalı otomobil üreticilerinin satışlarına ve pazar paylarına ciddi zarar verebileceğini değerlendirerek yürütülen soruşturmanın sonucunu beklemeden 200 günlük geçici ithalat sınırlaması getirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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