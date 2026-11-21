Bentley, elektrikli SUV modeli Torcal için Japon tasarımcı Hiroshi Fujiwara ile hazırladığı özel seriyi tanıttı. Mulliner tarafından üretilecek Torcal FRGMT Commission, siyah gövdesi ve özel kabin kaplamalarıyla ayrışıyor.

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Bentley’nin ilk tamamen elektrikli modeli Torcal, müşteri teslimatları başlamadan yeni bir özel seriye kavuştu. Torcal FRGMT Commission adı verilen çalışma, Tokyo’da düzenlenen Japonya tanıtımında dijital olarak gösterildi. Dünya genelinde yalnızca 20 adet üretilecek otomobil, markanın kişiselleştirme bölümü Mulliner ile Hiroshi Fujiwara’nın ortak imzasını taşıyor.

İş birliğiyle birlikte Bentley’nin küresel marka elçileri arasına katılan Fujiwara, moda ve müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Tasarımcının 2003 yılında kurduğu Fragment Design’ın sade renkler ve küçük imzalar üzerine kurulu yaklaşımı, bu kez elektrikli bir Bentley’e uygulanıyor.

BELUGA SİYAHI VE 22 İNÇLİK JANTLAR

Özel serinin gövdesinde Bentley’in Beluga adlı siyah rengi kullanılıyor. Koyu renkli amblemler ve ızgarayla tamamlanan dış görünümde, Anthracite Satin adı verilen antrasit saten detaylar da bulunuyor.

Otomobil, siyah ağırlıklı 22 inç Vortex jantlarla sunuluyor. Dövme jantlarda karbon fiber parçalar da kullanılıyor. Böylece jantlar, özel serinin koyu renkli tasarımının önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

Ön çamurluklardaki Bentley ve FRGMT yazıları ile arka bölümdeki FRGMT logosu, iş birliğini dışarıdan tanımlayan ayrıntılar arasında yer alıyor. Özel serinin görünümü ağırlıklı olarak bu renk, yüzey ve markalama tercihleri üzerinden farklılaşıyor.

Bentley Torcal’a Japon tasarımcı dokunuşu! Sadece 20 adet üretilecek

KABİNDE LACİVERT VE SİYAH DERİ

İç mekanda Imperial Blue adlı lacivert tonuyla Beluga siyahı bir araya getiriliyor. Mulliner ustalarının elle tamamladığı çapraz dikişler, iki renkli deri döşemelerin ayrıntılarını oluşturuyor.

Parlak Piano Black kaplamalar da kabindeki koyu renk temasını sürdürüyor. Kapı panellerine uygulanan Bentley x FRGMT grafikleri ve özel kapı eşikleri, dışarıdaki iş birliği imzalarını iç mekana taşıyor.

Bentley, projeyi Fujiwara’nın renk ve malzeme tercihlerini Mulliner’ın kişiye özel üretim yaklaşımıyla buluşturan bir çalışma olarak tanımlıyor. Bu nedenle serinin ayırt edici özellikleri arasında deri kombinasyonu, dikiş işçiliği ve kaplamalar öne çıkıyor.

876 HP’LİK TORCAL S ALTYAPISI

Bentley’nin küresel iş birliği sayfasına göre FRGMT çalışmasının temelinde Torcal S bulunuyor. Torcal S’nin çift elektrik motorlu sistemi, Launch Control etkinleştirildiğinde 876 HP güç ve 1.350 Nm tork sunuyor. Bentley, bu versiyonun 0-100 km/sa hızlanmasını 2,9 saniye olarak açıklıyor.

Torcal ailesinde net 113 kWsa kapasiteli batarya ve 800 voltluk elektrik mimarisi kullanılıyor. Sistem, uygun istasyonlarda 400 kW’a kadar DC hızlı şarjı destekliyor. Bentley’nin verdiği bilgilere göre bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e doldurulması 20 dakikadan kısa sürüyor. Model ailesinde 600 kilometreye kadar menzil açıklanıyor.

FİYATI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Torcal FRGMT Commission’ın fiyatı ve 20 otomobilin pazarlara nasıl dağıtılacağı henüz paylaşılmadı. Bentley, özel serinin ayrıntılı donanım bilgilerinin ilerleyen dönemde açıklanacağını belirtiyor.

Marka, Torcal’ın Japonya’daki müşteri teslimatlarını 2027’nin ikinci yarısında başlatmayı planlıyor. FRGMT serisine özel teslimat takvimi ise açıklanmış değil. İş birliğinin otomobille sınırlı kalmayacağı, FRGMT ürünlerinden oluşan bir koleksiyonla da devam edeceği duyuruldu.



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